美國可能採購日本炸藥以生產炮彈軍援烏克蘭

日本/烏克蘭/美國/炸藥

烏克蘭敦促盟國大力軍援炮彈，以彌補彈藥吃緊以及醞釀戰略反攻。美國正尋求從日本採購炸藥，用於155 毫米炮彈的生產，供應給烏克蘭，以幫助烏克蘭以反擊俄羅斯軍隊。

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美國在日本尋求用於烏克蘭炮彈的炸藥。據路透社今天報道稱，對於放棄戰爭的日本來說，任何採購都將考驗日本是否願意招致爭議以幫助基輔，因為出口規則禁止日本公司向海外銷售致命物品，例如烏克蘭每天向佔領該國東南地區的俄羅斯部隊發射的榴彈炮彈。

儘管如此，在全球彈藥短缺的情況下，盟國似乎已經找到了一種解決方法，即採購炸藥 TNT 。

據消息人士稱，“美國有辦法從日本購買炸藥。”另一位消息人士稱，本周接待美國國防部長勞埃德奧斯汀的東京已告訴美國政府，它將允許銷售工業 TNT，因為這種炸藥不是僅供軍事使用的產品。這位知情人士補充說，美國希望將一家日本公司納入 TNT 供應鏈，以將炸藥運送到美國陸軍擁有的彈藥廠，這些彈藥廠將把炸藥裝入 155 毫米彈殼中。

日本貿易、工業和經濟部拒絕透露是否有任何日本公司就出口 TNT 與它接洽。美國國務院沒有直接回答路透社關於美國是否計畫在日本購買 TNT 的問題，但表示華盛頓正在與盟友和合作夥伴合作，向烏克蘭提供其所需的支持以保護自己。它補充說，日本“在支持烏克蘭的防禦方面表現出了領導作用”。

路透社說，日本首相岸田文雄希望幫助烏克蘭，因為他的政府擔心俄羅斯的勝利會鼓勵中國攻擊台灣並使日本捲入地區戰爭。去年，岸田警告說烏克蘭可能是“明天的東亞”，岸田政府宣布了日本自第二次世界大戰以來最大規模的軍事集結。

幾十年來主導日本外交政策的國家和平主義的倒退迄今尚未擴展到致命的軍事援助，東京向基輔提供的物資僅限於防彈衣、頭盔和口糧等裝備。上個月在廣島 G7 領導人峰會期間烏克蘭總統澤倫斯基訪問日本後，岸田同意捐贈吉普車和卡車。

笹川和平財團高級研究員渡邊恆夫表示，日本似乎越來越接受向烏克蘭提供軍事援助，但殺傷力的程度存在爭議。但在烏克蘭努力應對緊張的軍事供應鏈之際，日本是華盛頓要求幫助武裝烏克蘭的數十個朋友和盟友之一。

同樣使用 155 毫米炮彈的韓國是美國接觸過的國家之一。一名韓國國防官員告訴路透社，首爾反對向基輔提供致命援助的立場沒有改變。

本周在東京被問及日本關於致命援助政策轉變的可能性時，奧斯汀在新聞發布會上說，任何改變都將是日本的事，但對烏克蘭的“任何一點支持”“總是受歡迎的”。