印度車難已報261人死亡 今被定為國家哀悼日

印度/火車事故

印度官員今天報告，至此至少有 261 人在印度二十多年來最嚴重的鐵路事故中喪生，昨天一列客運列車撞上另一列停運的貨車後脫軌翻覆。

廣告 繼續瀏覽後續

周五事故發生在印度東南奧里薩邦巴拉索爾區附近。車難還造成 650 人受傷。東南鐵路首席公共關係官 KS Anand 說，死亡人數已達到 261 人。

但據法新社早些時候援引一名官員的話說，已有 288 人死亡。

ANI 通訊社援引消息人士的話報告稱，印度總理莫迪 (Narendra Modi) 正飛往現場。

印度鐵道部長 Ashwini Vaishnaw 說，死者家屬將獲得 100 萬盧比（12,000 美元），而重傷者將獲得 200,000 盧比，輕傷者將獲得 50,000 盧比。一些州政府也宣布了賠償措施。

奧里薩邦首席秘書 Pradeep Jena 在推特上表示，已經召集了 200 多輛救護車到現場，並動員了 100 名醫生加入已經在場的 80 名醫生。

事故發生在周五晚上 7 點左右（格林威治標準時間 13.30 點），當時從班加羅爾到西孟加拉邦豪拉的 Howrah Superfast Express 與從加爾各答到欽奈的 Coromandel Express 相撞。

一場廣泛的搜救行動已經展開，涉及數百名消防部門人員和警察以及嗅探犬。國家災難響應部隊小組在現場。周五，數百名年輕人在奧里薩邦索羅的一家政府醫院外排隊獻血。

據印度鐵路公司稱，印度鐵路網絡每天為超過 1300 萬人次的運輸提供便利。但由於基礎設施老化，這家國有壟斷企業的安全記錄參差不齊。該州已宣布星期六為國家哀悼日，以示對遇難者的尊重。

據路透社說，印度最致命的鐵路事故發生在 1981 年，當時一列火車從比哈爾邦的一座橋上墜入河中，估計造成了 800 人死亡。