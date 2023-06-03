針對朝鮮發射導彈 日本啟用沖繩PAC-3也警惕中國

日本/朝鮮/軍事

為防備朝鮮發射“軍事偵察衛星”，日本防衛省從約一個月前向沖繩縣的宮古、石垣、與那國三島運進了自衛隊地對空攔截導彈“愛國者3”（PAC-3）。雖然這是為了應對零部件掉落等“萬一事態”，但自衛隊內部傾向於並未設想會發展到實際上擊落的事態。有觀點稱，這是考慮到與台灣突發事態有關的中國大陸而進行的部隊活動“預演”。

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據共同社稱焦點報道，沖繩PAC-3運用是考慮到中國的“預演”。

鑒於朝鮮的動向，防衛省4月下旬以來，向上述三島的自衛隊設施運進了PAC-3。

日本政府出於對中國軍力增強及台灣發生突發事態的擔憂，正在加強南西諸島的防衛力。2016年在與那國島、2019年在宮古島和鹿兒島縣奄美大島、今年3月在石垣島相繼開設了駐地。據傳還將部署長射程導彈等，預計今後也將強化應對能力。

去年8月中國的彈道導彈曾落在距台灣較近的與那國島約80公裏海域。

據共同社稱，日本自衛隊幹部說出實話稱：“把朝鮮發射作為借口，實際上是設想台灣突發事態而移動了部隊。未按照計畫建立攔截態勢並無問題。” 另有防衛省幹部自誇道，“包括當地協調在內，為突發事態時能順利應對而‘鋪路’”。