印度結束火車車難救援 要尋求知道車禍原因

印度/火車車難

印度救援人員周日在該國發生的20 多年來最致命的鐵路事故後完成了救援行動。印度調查車難原因。路透社說，鐵路信號故障可能是造成至少 275 人死亡的事故的原因。

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印度救援工作結束，焦點轉向幾十年來最嚴重火車事故的原因。

印度東部奧里薩邦 (Odisha) 首席秘書普拉迪普耶納 (Pradeep Jena) 表示，周五事故造成的死亡人數已從 288 人下調，此前發現一些屍體已被清點兩次。他告訴記者，這個數字不太可能上升。現在救援行動已經完成。

車禍時，在 Balasore 區附近，一列客運列車撞上一輛靜止的貨運列車，跳出鐵軌並與另一列向相反方向駛過的客運列車相撞，造成近 1,200 人受傷。當地當局表示，已有 900 多人出院，另有 260 人仍在接受治療，其中一名患者情況危急。

據國營印度鐵路公司表示，鐵路運輸每天運送超過 1300 萬人次，一直在努力改善安全狀況，但印度鐵路基礎設施老化。當局要調查釐清事故原因。鐵道部長 Ashwini Vaishnaw 表示，最高執行機構印度鐵路委員會已建議將此案移交給中央調查局。

面臨明年大選的總理納倫德拉·莫迪 (Narendra Modi) 於周六前往現場，與救援人員交談，檢查了機車殘骸並會見了一些傷者。莫迪許諾，“那些被判有罪的人將受到嚴厲的懲罰。”

初步調查顯示，從加爾各答前往金奈的科羅曼德爾快車駛出主軌道，以 128 公里/小時（80 英里/小時）的速度駛入環線軌道，這是一條用於停放火車的支線軌道，撞上停在鐵軌上的貨運列車軌道。撞車事故導致科羅曼德特快列車的引擎和前四五節車廂跳軌，翻倒並撞到以每小時 126 公里的速度在第二條主軌道上向相反方向行駛的 Yeshwantpur-Howrah 列車的最後兩節車廂。這又導致那兩節車廂脫軌，和大規模的連環撞車。

據鐵路官員報告，兩列客運列車的司機都受傷但倖免於難。

調查現在聚焦在計算機控制的軌道管理系統上，希望釐清為什麼這個控制系統將客運火車引導到空軌道上。有鐵路官員說，該系統被懷疑發生故障，它原本不應該讓科羅曼德快車走入停放車皮的環路軌道。

據路透社說，印度工人們現在帶着重型機械正在清理受損的軌道、失事的火車和電纜。印度鐵道部在推特上說，有1000多人參與了救援，目標是在周三早上之前完成整個修復工作，讓軌道應該可以正常運行。