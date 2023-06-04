日本防衛大臣在新加坡與中國防長等舉行會談

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日本防衛大臣濱田靖一日本時間3日下午在新加坡與中國國務委員兼國防部長李尚福舉行會談，這是兩人第一次舉行面對面會談，濱田靖一還與烏克蘭、韓國防長等舉行了會談。

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濱田提到中國正在包括釣魚島在內的東海加強軍事活動，並指出：“日中之間存在很多安全保障方面的問題，正是因為存在這些問題，兩國防務當局的討論才顯得特別重要，日中防務部門之間應該反覆進行坦率的交流。”李尚福對此表示了同樣的觀點。

濱田對中國和俄羅斯持續圍繞日本展開聯合軍事行動表示“嚴重關切”， 他還強調了台海和平與穩定的重要性，還就俄烏衝突敦促中國發揮負責任的作用。

李尚福回應稱：釣魚島問題不是中日關係的全部，希望日方與中方相向而行，避免摩擦和衝突。他指出，台灣問題完全是中國內政，希望不要向台獨勢力發出錯誤的信息。

李尚福說：“希望雙方進行坦誠而深入的溝通，為推動兩國防務關係行穩致遠作出貢獻。”

此外，濱田大臣對日前朝鮮強行利用彈道導彈技術發射軍事偵查衛星表示強烈譴責。

這是自李尚福3月上任以來兩人首次面對面會談， 濱田首先進入會場，迎接李尚福，他們還談到了恢復因新冠病毒傳播而暫停的各軍種之間的實務交流，再次確認將適當且確實地使用今年5月份啟用的“日中防務部門直通電話”，並就今後將推動對話與交流達成了一致，凸顯了繼續對話的意願。

日本、美國、澳大利亞和菲律賓四國防長3日在新加坡舉行了首次會議，面對加緊海上擴張的中國，四國防長確認將加強安全領域合作，實現“自由開放的印太”。

濱田4日在新加坡還與烏克蘭防長列茲尼科夫首次會面，傳達了日本繼續支持烏克蘭的方針。

濱田指出：“我們以今天的烏克蘭可能就是明天的東亞的強烈危機感，與國際社會團結一致，以堅定的決心作出回應。如果我們的支援能夠給貴國帶來幫助，哪怕只是一點點，我們也將不勝榮幸。”

濱田大臣再次轉達了日本向烏克蘭提供自衛隊車輛和應急食品、接收烏克蘭受傷士兵等支援措施，列茲尼科夫對此表示感謝。李尚福同日亦有與韓國防部長李鍾燮會晤。