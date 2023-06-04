美防長就攔截和南海台灣問題警告北京

在新加坡舉行的香格里拉安全對話會上，美國國防部長奧斯汀周六就中國軍方的攔截行動、南海問題和台灣問題，向北京發出警告，同時闡述了美國的印太戰略。中國代表團則舉行新聞會反駁奧斯汀。

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不專業攔截

幾天前，美軍印太司令部發表聲明說，一架中共殲-16戰鬥機飛行員在攔截一架美國空軍RC-135飛機期間，作出了沒有必要的咄咄逼人動作。就中國軍隊不專業攔截行為，奧斯汀譴責說：中華人民共和國繼續對在國際領空合法飛行的美國和盟國飛機進行數量驚人的危險攔截。我們不會被海上或國際領空中危險的操作行為所嚇倒。我們將支持我們的盟友和合作夥伴，保護自己免受脅迫和欺凌。” “需要明確的是，我們不尋求衝突或對抗。但面對欺凌或脅迫，我們不會退縮。”

南海

就南海和台灣問題，奧斯汀周六說，“在南海，我們將繼續與我們的盟友和夥伴合作，維護航行和飛越自由。讓我再次強調仲裁法庭2016年裁決的重要性。它具有法律約束力，並且是最終的。”這指的是，2016年7月12日，位於荷蘭海牙的常設仲裁法院通過一致裁決，全面否定了北京長期堅持的“九段線”內對南海海域和島礁擁有的歷史權利。

台灣

在台灣問題上，奧斯汀在周六的講話中警告北京，台海衝突後果“將是毀滅性的”。美國致力於維護台灣海峽的現狀，維護台海的和平與穩定。因為“維護台海和平穩定，關乎全世界，對整個世界都有益處。商業航道和全球供應鏈的安全都取決於此。”

危機管理

奧斯汀在講話中還譴責北京不願認真對待改善中美軍方之間的危機管理機制，“對負責任的國防領導人來說，隨時都是對談的時機，而現在就是談話的最佳時機”。

核武管控談判

當被問及五角大樓在與中國舉行核武管控談判方面是否取得任何進展時，奧斯汀直接回答：“你得先去問他們（中國），只要他們接電話，也許我們就會談（核管控）。”

奧斯汀的講話引發中國代表團不滿。中方舉行媒體吹風會，不承認中方戰機的危險攔截行為。並反指說，是美方偵察干擾在前，中方依法處置在後。中方軍隊採取的行動，完全是合理合法、安全專業的。