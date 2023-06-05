國際勞工組織選出新任理事會主席

政治

亞洲 – 儘管受到工會人士的批評，卡塔爾勞工部長阿里·本·薩米赫·阿爾馬里(Ali bin Samikh Al Marri)5日被任命為國際勞工組織 (ILO) 理事會年度會議主席。

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代表國際勞工組織工人和工會的團體終於在周一的會議開幕式上宣布，直到 6 月 16 日，來自國際勞工組織 187 個成員國的數千名政府、僱主和工會代表將齊聚一堂，最終達成一致。與卡塔爾達成協議，以便這個海灣國家加快實施旨在保護工人權利的改革。

國際勞工大會勞工小組主席Catelene Passchier表示：“近年來，卡塔爾一直是國際勞工組織審查 (...) 的對象，涉及在 國際足聯FIFA 世界盃前夕侵犯大量移民工人基本權利的行為”。

這位荷蘭籍的工會會員表示，“我們必須承認”，卡塔爾此後一直致力於國際勞工組織和其他組織進行“改革”，並且“已經在實地取得了改善”。卡塔爾在人權問題上一直受到批評，包括來自南亞和非洲的移民工人的待遇，但否認有數千人在世界盃施工場地死亡。

卡塔爾勞工部長隨後發言強調，他的國家顯著引入最低工資並改善了家政工人的條件。卡塔爾勞工部長還表示，“我們知道仍有工作要做，我們致力於這樣做”，同時確認社會對話符合該國的“現狀”。