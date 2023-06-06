伊朗稱自製高超音速彈道導彈亮相

伊朗/高超音速彈道導彈

伊朗官方 IRNA 通訊社今天報告，伊朗6日展示了伊朗官員所說的一枚國產高超音速彈道導彈。路透社警告，這一結果可能會加劇西方對伊朗導彈能力的擔憂。也有西方軍事分析人士表示，伊朗有時會誇大他們的導彈能力。

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伊朗官方媒體還刊發了有伊朗總統易卜拉欣·拉希西和伊朗精銳革命衛隊指揮官出席的儀式上公布的名為“法塔赫”導彈的照片。

據伊朗國家媒體援引衛隊航空航天部隊負責人阿米拉利哈吉紮德稱，“精確制導的法塔赫高超音速導彈射程為 1,400 公里，能夠穿透所有防禦盾牌。”

高超音速導彈的飛行速度至少是音速的五倍，而且飛行軌跡複雜，這使得它們很難被攔截。去年，伊斯蘭共和國宣布已經製造出一種可以進出大氣層的高超音速彈道導彈。

伊朗國家電視台稱，伊朗的法塔赫導彈可以瞄準“敵人先進的反導系統，是導彈領域的一次重大飛躍”。伊朗官方還說，“它可以打破美國和猶太復國主義政權最先進的反彈道導彈系統，包括以色列的鐵穹防空系統，”伊朗國家電視台還說，法塔赫的最高速度達到了 14 馬赫（15,000 公里/小時）。

儘管美國和歐洲反對，伊斯蘭共和國仍表示將進一步發展其防禦性導彈計畫。然而，西方軍事分析人士表示，伊朗有時會誇大他們的導彈能力。

對伊朗彈道導彈的擔憂促使時任美國總統特朗普在 2018 年決定放棄德黑蘭 2015 年與六個大國簽訂的核協議。特朗普在退出核協議後重新對伊朗實施制裁，導致德黑蘭恢復此前被禁止的核工作，並重新引發美國、歐洲和以色列對伊朗可能尋求原子彈的擔憂。伊朗一直否認有任何此類野心。

自去年 9 月以來，德黑蘭與美國總統拜登政府為挽救核協議而進行的間接談判陷入僵局。

伊斯蘭共和國拒絕承認的以色列反對世界大國為恢復德黑蘭核協議所做的努力，並且長期以來一直威脅說，如果外交失敗，以色列將採取軍事行動。

就高超音速彈道導彈，最近在烏克蘭戰爭中，烏克蘭軍方報告攔截擊毀多枚俄羅斯發射的高超音速彈道導彈。