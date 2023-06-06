製鞋業台企轉場印度 鴻海其後？

台灣/印度/製鞋業

彙集台灣的世界大型鞋履代工企業開始相繼進入印度市場。這些企業過去在中國大陸進行大部分生產，但2000年代後半期以後將業務重心轉移至東南亞，如今正進一步將生產基地分散至世界第一的人口大國印度。這一步伐也將成為正在擴大印度基地的鴻海精密工業等台灣大型電子企業前行的指南針。

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據日本經濟新聞報道稱，鞋界的“鴻海”進駐印度。台灣的鞋履代工不斷在亞洲各地推進生產基地的分散(位於柬埔寨的台灣系製鞋工廠、REUTERS)

世界最大鞋履代工企業台灣寶成工業的副總經理劉鴻志4月中旬與印度南部的泰米爾納德邦展開投資磋商時稱，“希望這成為進一步擴大投資的第一步。”

寶成每年從美國耐克和德國阿迪達斯等企業承接2億雙以上鞋子的生產。此次將是在12年裡投資230億盧比(約合人民幣19.8億元)的長期項目，將創造2萬個就業崗位。

不僅僅是寶成工業。從耐克和德國彪馬等承接生產訂單的業界第二大企業宏福實業4月決定在泰米爾納德邦取得工廠用地。

加上已在印度生產約3成鞋履的豐泰企業，台灣系的3家大型企業將全部進駐印度。

該報道稱，作為世界品牌的“幕後”承包生產是台灣特有的商業模式。

代工美國蘋果iPhone 的鴻海與和碩聯合科技廣為人知，但鞋履和服裝等輕工業也有世界領先的企業。

有評論說，中國曾有世界工廠之稱。隨着生產成本增高以及地緣政治壓力，世界工廠正在變化。

據日本經濟新聞稱，率先構築“擺脫對大陸依賴”的供應鏈的鞋業的動向，或許反映出電子產業的未來景象。