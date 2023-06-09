印度稻米價格攀至10年來新高

RFI原材/糧食供應

亞洲 – 印度稻米價格攀過去10年來的新高。當前的國際市場行情似乎不是短期內供需關係的反應。

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據本台法廣（RFI）法文網報道，稻米價格仍在不斷攀升。在全球第一大稻米出口國印度，儘管，與其它亞洲國家相比較，這裡的價格仍具競爭力，但已攀升至10年來的新高。新德里對此沒有思想準備。當局自去年9月以來所採取的稻米和米碎出口限制，未能取得預期效果。含5%米碎的印度大米的出口離岸價（FOB）現已升至每噸460美元左右。這至少是過去10年中的最高價。只說今年，就已經比元月時的價格，每噸高出40美元。

-- 稻米行情危及市場需求 -

印度稻米價格的攀升屬於全球市場行情的反應。國際市場上，過去幾個月里，稻米價格在不斷攀升。但當前的供需狀況，不能解釋這種趨勢。非洲買家，尤其是馬里和科特迪瓦的需求在減少。一位知情人透露，在非洲，每當一袋50公斤的大米價格接近一個月工資時，需求就會走低。

-- 亞洲稻米出口有增無減 -在供應層面，印度的出口沒有下跌。泰國和越南的出口也在增加。如果說，短期內不缺米，哪價格的壓力何來之有？當前的價格攀升能否以通貨膨脹來解釋？還是稻米大產區將遭受厄爾尼諾現象（El Niño）衝擊的預兆? 一名專家表示，不排除這樣的假設。

-- 氣候現象威脅下的2023 -

本台法廣（RFI）[原材料]專欄（Chronique des Matières Premières）在2023年06月05日本周一的報道中提到，巴基斯坦在今冬的降雨量失常的充沛，造成今年年初時的出口量減少了三分之一。印度尼西亞在去年幾乎沒有進口，今年則有可能會購買200萬噸稻米。

出於對厄爾尼諾現象（El Niño）的擔憂，泰國已要求稻米種植者今年只收割一季。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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