朝鮮宣布發射衛星將不再事前通告 日本延長摧毀命令

日本

鑒於朝鮮政府向日本政府等通報的朝鮮將發射衛星的期間於日本時間11日午夜結束，而朝鮮政府近日宣布，今後將在不通報的情況下發射衛星，為此，日本防衛省11日宣布，已向自衛隊下達命令，把準備摧毀朝鮮可能落在日本境內的飛行物體等的“摧毀措施命令”期間暫時延長。

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日本政府5月29日稱接到了朝鮮告知將發射“衛星”的通報，將在 5 月 31 日凌晨 0 點到 6 月 11 日凌晨 0 點之間發射衛星。 對此，5月29日，防衛大臣濱田靖一根據自衛隊法第82條第3款，下達了準備摧毀可能墜入日本領土的朝鮮彈道導彈等的“摧毀措施命令”，而在5月31日，朝鮮發射衛星失敗，朝鮮方面表示：將儘早進行第二次發射，但是在上述的通告期間沒有發射。

5月31日，國際海事組織（IMO）在倫敦總部召開安全保障委員會會議，通過決議，譴責朝鮮發射軍事偵察衛星對國際航行和海員安全的威脅，而金正恩的妹妹、朝鮮國務委員會委員金正與本月4日發表談話，表示將很快着手完成發射軍事偵察衛星的任務，她對國際海事組織的舉措表示不滿，並聲稱這意味着朝鮮沒有進一步通告的必要了。

為此，日本防衛大臣濱田靖一11日下達針對朝鮮飛行物的“摧毀措施命令”暫時延長，地對空攔截導彈“愛國者3”（PAC-3）將繼續在沖繩縣沖繩本島和宮古、石垣、與那國三島部署，派遣到東海的宙斯盾艦將繼續待命，防衛省沒有出示命令執行期限。

而據美國朝鮮分析網站“38 North”報道說，朝鮮導彈發射場出現了準備下一次發射的新動向。

“38 North”分析了10日拍攝的位於平安北道的西海衛星發射場的衛星圖像，並表示確認了正在準備測試新型液體燃料發動機。

與5日拍攝的圖像相比，新確認停放了4或5輛車，並放置了測試期間通常安裝的摺疊式防災設施。