三星前高管涉盜取商業機密擬在華設芯片廠被起訴

韓國/司法/中國

據韓聯社報導，涉嫌盜取機密企圖在中國設立山寨版三星電子半導體工廠的前三星電子高管A某被逮捕起訴。韓國水原地方檢察廳6月12日表示，以違反《產業技術保護法》和《不正當競爭防止法》的罪名將A某逮捕起訴，並以涉嫌違反《不正當競爭防止法》等針對A某在華設立的公司所屬5名職員，及涉嫌泄露設計圖的三星電子合作公司1名職員共6人進行不捕直訴。

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據水原地方檢察廳稱，這位65歲的三星電子前高管A某被指控違反了韓國《產業技術保護法》和《不正當競爭防止法》，他的名字被隱去。

報導指，A某涉嫌從2018年8月至2019年以不當手法獲取並使用三星電子半導體工廠基本工程數據（Basic Engineering Data）、工藝流程圖、設計圖等信息。涉案技術為用於製造30納米以下動態隨機存取存儲器（DRAM）和閃存芯片（NAND）的製程工藝，屬於國家關鍵技術。

檢方還起訴了其他六人，包括三星電子一家分包商的1名員工和由這位前高管成立的中國芯片製造商的5名職員，他們被指控在技術泄密事件中串通，但沒有被拘留。據了解，半導體工廠基本工程數據在2012年左右被A某公司的一名員工（在未經拘留的情況下被起訴）在為三星電子工作時被盜。A某等人是如何拿到工藝流程圖的，檢察官還在研究中。

檢方稱，A某企圖在距離三星電子西安半導體工廠僅1.5公里處興建山寨版三星芯片廠。由於台灣一家電子產品製造商曾承諾的8萬億韓元（約合62億美元）投資落空，工廠建設項目沒能實際進行。但據悉，A某曾在成都獲得4600億韓元投資建設半導體製造工廠，其中研發樓已於去年完工，並採用三星電子半導體技術生產出了樣品。

A某曾任三星電子常務董事、SK海力士副社長等職務，是韓國半導體製造領域具有權威地位的人物。他在華設廠後錄用200名三星電子、SK海力士的員工，承諾年薪提高一倍，並指示他們獲取並利用三星電子半導體設計資料。檢方推算，A某泄露技術給三星電子至少造成3000億韓元損失。

報導稱，檢方於2019年8月從韓國國家情報院取得情報，但因A某滯留在中國而暫停調查。A某今年2月因住院治療等原因入境韓國，被以刑事罪名起訴。檢方計畫擴大對A某等人的技術泄露和其他犯罪細節的調查。

報導指，據稱A某強烈否認所有指控。經查，部分涉案員工對犯罪事實供認不諱。檢方相關負責人稱，“這不是簡單的半導體技術泄露，而是企圖完全複製半導體工廠”。