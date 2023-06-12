日本考慮將防衛費增稅計畫推遲到2025財年或以後

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據共同社報導，知情人士6月12日表示，日本正在考慮將為大幅增加防衛費提供資金的增稅措施推遲到2025財年或以後，而不是最初計畫的2024財年或以後，以聽取執政黨的要求。日本政府擬將這一計畫納入經濟和財政政策藍圖，並在16日由內閣正式批准。消息人士補充說，在根據新的時間表提高稅收之前，非稅收收入將被用來確保必要的資金。

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日本首相岸田文雄已決定在截至2027財年的五年內，將防衛相關的開支提高到43萬億日元（約合3090億美元）。為了實現這一增長，他已經公布了提高企業所得稅、個人所得稅和煙草稅的計畫，以及進行支出改革和深挖非稅收收入。

但為防衛費增稅的確切時間尚未確定，日本政府到目前為止只說將在“2024財年或以後的一個適當時間”增稅。在2027財年，當局的目標是通過增稅獲得超過1萬億日元的收入。

執政的自民黨政調會長萩生田光一9日到訪首相官邸，向首相岸田文雄提交建議書，為了使伴隨防衛費增額的增稅啟動時間推遲到“2025年以後的恰當時候”成為可能，要求為此確保財源。列舉的方法有利用稅收增加部分等。岸田文雄回應稱，“認真接受（建議）”。

日本政界一直在猜測，岸田文雄將解散眾議院提前舉行大選，因為國會例會定於6月底結束。加稅在選民中往往是不受歡迎的。消息人士稱，即將獲得批準的政策藍圖預計會說，政府將通過研究確保資金的各種努力來“靈活”地做出決定，以便在2025財年或更晚些時候實現增稅。

雖然日本的財政狀況是發達經濟體中最差的，但岸田文雄還計畫增加少子化對策方面的支出，以減緩不斷下降的出生率。消息人士說，政策藍圖預計會說政府“不會考慮增加稅收負擔，包括提高消費”，以擴大兒童護理支持。