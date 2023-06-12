緊緊抱團 金正恩宣稱“全力支持”普京

朝鮮/俄羅斯

據法新社援引朝中社報道，朝鮮領導人金正恩周一6月12日在給俄羅斯總統普京的信息中表示平壤將“全力支持”莫斯科。

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法新社指出，在平壤為數不多的盟友之一的俄羅斯國慶日之際，金正恩向他的同僚普京發出了祝賀的信息。

法新社注意到，朝鮮官媒朝中社發表的聲明並沒有具體提及俄羅斯入侵烏克蘭或莫斯科參與到武裝衝突等字眼，不過卻讚揚了總統普京“在挫敗來自敵對勢力日益增長的威脅方面，他的明智決定和領導能力（......）"。

金正恩在給普京的賀電中說，“我願與你緊密攜手，進一步鞏固戰略合作。” 他表示，“順應新時代要求，不斷升華髮展兩國合作關係是朝鮮政府堅定不移的立場。”

金正恩還強調，“面對帝國主義者的強權專橫，朝鮮人民全力支持貴國人民維護俄羅斯的主權權利和發展利益的戰鬥。”

法新社續指，朝鮮將這場衝突描述成旨在摧毀俄羅斯的美國“代理人戰爭”，並譴責西方對基輔的軍事援助。

今年1月，華盛頓指責朝鮮向俄羅斯準軍事組織瓦格納提供火箭和導彈，平壤則對此予以否認。

隨後，華盛頓在3月聲稱，它有證據表明，莫斯科正尋求從平壤獲得武器用於其在烏克蘭的攻勢，以換取對朝鮮的糧食援助，朝鮮的經濟和農業正處於崩潰狀態。

作為聯合國安理會常任理事國，俄羅斯長期以來一直否決針對朝鮮核計畫和多次導彈發射的新制裁。