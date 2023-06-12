萊希首次訪問拉丁美洲

伊總統出訪拉美

亞洲 – 為了加強與友好國家的關係，伊朗總統萊希(Ebrahim Raïssi)到訪委內瑞拉、尼加拉瓜和古巴三國。 12日萊希抵達委內瑞拉首都加拉加斯的國際機場-加拉加斯西蒙·玻利瓦爾國際機場(Caracas Simon Bolivar Intl)，該國外交部部長伊萬•希利•平托（Yvan Gil Pinto）到機場迎接。萊希將與委內瑞拉總統馬杜羅舉行會談。

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伊朗官方通訊社伊通社（IRNA）強調，“一大批拉美國家與伊朗有着密切和共同的政治和國際觀點”，並強調這次訪問將見證德黑蘭與這三個國家簽署擴大雙邊合作的文件，是“加強與友好國家關係和提高經濟、政治和科學合作水平的政策的延續”。

儘管德黑蘭尚未透露萊希自2021年上台以來首次訪問拉丁美洲期間將簽署的協議的細節，但他的外交部長侯賽因·阿米爾-阿卜杜拉希安在 2 月與委內瑞拉和尼加拉瓜官員會談後證實伊朗高度重視發展與拉美國家的關係，認為拉美-伊朗在國際問題上的立場是正確的。

伊朗政治研究員穆赫塔爾·哈達德（Mukhtar Haddad）認為，這次訪問是在德黑蘭希望加強與這些友好國家的政治和經濟關係的背景下進行的，並強調經濟方面主導着伊朗代表團的議程。

在接受半島電視台採訪時，這位伊朗研究人員表示，在他看來，一些拉美國家基於“遭受美國的干涉和傲慢”而贊同德黑蘭的反對美國政策。他還解釋稱，萊希的訪問是在建立雙邊聯盟以對抗美國政策的背景下進行的。

他還提到，伊朗總統萊希和委內瑞拉總統馬杜羅於2022年6 月簽署了一項為期20年的全面合作計畫。哈達德將他的國家與委內瑞拉之間的戰略合作描述為與其他拉丁美洲國家建立類似聯盟的榜樣。