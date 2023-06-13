尹錫悅下周訪法 斡旋釜山申辦世博會

韓國/法國/2030世界博覽會

韓國總統尹錫悅將為出席當地時間本月20日至21日舉行的國際展覽局（BIE）全體大會出訪法國巴黎，助力韓國申辦2030年釜山世界博覽會。韓國官方稱將在國際展覽局第172次全體會議的世博會候選城市第四次陳述上積極介紹釜山的力量，並表達釜山對申辦2030世界博覽會的強烈意志。

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據韓聯社消息說，韓國總統尹錫悅13日上午在龍山總統府出席國務會議並在發言中公開了上述日程。他說，為成功申辦釜山世博會，政府與民間、中央與地方政府組成一個團隊，開展了全方位努力，我每次會見外國首腦時都就此請求支持。

尹錫悅表示，本次會議上國展局的171個成員國將悉數出席，我們在會上發表的演講（PT）將成為展現釜山世博會差異化發展藍圖的寶貴機會。他還叮囑國務委員們不失時機、不遺餘力地為申辦釜山世博會努力，同時認真處理國家政務，確保在巡訪期間不出現任何差池。

此次巡訪期間將有三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨四大集團掌門等大批經濟使節隨行。他們將在會議期間動員全球網絡，為尹錫悅支持申辦世博的相關活動獻力獻策。

國會“2030釜山世界博覽會申辦支援特別委員會”所屬朝野議員也將在當地與訪問團會合。執政黨國民力量籍議員安炳吉、俞京濬、韓茂景，最大在野黨籍議員樸在昊、李相憲、田載秀等將在會議前後面向國展局相關人士展開議員外交。

總統辦公室高官在接受韓聯社電話採訪時表示，尹錫悅表示，將動員舉國之力務求成功申辦釜山世博會。

韓國外交部長官樸振13日表示，將在國際展覽局（BIE）第172次全體會議的世博會候選城市第四次陳述上積極介紹釜山的力量，並表達釜山對申辦2030世界博覽會的強烈意志。

此前有消息說，除了韓國，俄羅斯、意大利、烏克蘭與沙特阿拉伯五個國家有意爭奪2030世界博覽會主辦權。俄羅斯已經退出。中國支持沙特阿拉伯爭辦。中國官方媒體稱，中國國家主席習近平親筆寫信給沙特領導人表達支持沙特。