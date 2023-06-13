尹錫悅：中國大使涉韓政策言論不當，令韓國國民不悅

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自首爾方面消息，韓國總統尹錫悅6月13日發表評論稱，中國駐韓國大使邢海明最近的涉韓公開言論在外交上是不恰當的。

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據韓聯社報導，尹錫悅周二上午在龍山總統府召開閉門國務會議。多名與會人士接受韓聯社記者電話採訪時透露，尹錫悅在會上表示，“從邢海明大使的態度來看，作為外交官，是否具有相互尊重和增進友誼的態度（令人懷疑）”。

尹錫悅說：“我們的人民對邢大使的不當行為感到不悅”。韓國總統辦公室高層人士在簡報會上向記者表示，尹總統強調，“韓中關係始終遵循相互尊重、增進友誼和追求共同利益的原則”。

韓國總統室的一名高官周一表示，大使應在本國和接受國之間發揮好橋樑作用，然而該作用發揮不當，可能會損害本國和接受國的國家利益。報導指，此番表述與尹錫悅的上述發言一脈相通。

據悉，尹錫悅還在幕僚們面前批評個別政界人士會見外國大使時盲目聽取其意見的行為。邢海明8日會見韓國最大在野黨共同民主黨黨首李在明時表示，美國正竭力打壓中國，有的人賭美國贏、中國輸，這顯然是誤判，沒看清歷史大勢。現在賭中國輸的人今後一定會後悔。邢海明發言時多家媒體記者在場，且通過優兔現場直播，其言論引發爭議。

韓國總統室的一名高官周二就邢海明涉韓言論一事再次表示，韓方在等待中方對相關問題進行深思熟慮後採取適當措施。該官員稱，作為駐韓最高級別的外交官，大使應致力於發展兩國睦鄰友好關係。即便自認為有問題，也要以非公開形式與接受國經磋商予以解決，並本着《維也納外交關係公約》的精神，推動兩國關係友好發展，這乃是外交官的分內之責。

報導指，該官員稱，韓國一貫堅持基於《憲法》精神與自由民主主義國家及盟國進行合作，同時基於互尊互惠原則推動韓中關係健康發展的立場。然而（邢大使）作出歪曲言論，讓人誤以為韓方相關政策有失公允、排除特定國家，而且（邢大使）說明韓中貿易關係的邏輯本身與事實不符。

此外，韓國外交部發言人任洙奭周二在例行記者會上就圍繞邢海明涉韓言論的爭議強調稱，駐韓大使在媒體的眾目睽睽之下以不符事實的內容刻意正面批判韓國政府政策，此舉引發問題。

中國外交部發言人汪文斌在周一的例行記者會上表示，邢海明大使同韓各界人士廣泛接觸交流是其職責所在，目的是增進理解、促進合作，維護和推動中韓關係發展。關於韓方針對邢海明大使同韓在野黨黨首李在明會見交流所作反應，中方已在北京和首爾向韓方表明了立場關切。

任洙奭周二就中方的回應指出，韓國政府並不認為駐韓大使接觸韓方政治人士有問題。他稱，邢海明的言行違背了規定外交使節肩負增進友好關係使命的《維也納外交關係公約》和外交慣例，屬於干預韓國政治的內政干涉行為，韓方對此予以警告。