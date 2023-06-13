韓國起訴原三星高管 罪控偷拿東家技術密謀在中國複製建廠

韓國/中國/三星

韓國電子巨頭三星公司的一名前高管被指控從三星公司竊取工業機密，以便在中國建立一家半導體工廠。該嫌疑人目前被關押在韓國首爾南郊的水原還押監獄，昨天才被正式起訴。

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據韓國檢察官周二告訴法新社，韓國電子巨頭三星公司的一名前高管被指控從其公司竊取工業機密，以便在中國建立一家半導體工廠。檢方表示，這名65歲男子的身份尚未披露，他涉嫌在2018年至2019年期間竊取工業與廠房計畫，目的是在中國中部的西安靠近三星本身有一個生產單位的地方建廠。

被盜設備被列為韓國"國家基本技術"，技術披露和出口受到韓國法律的嚴格監管，目的是保護國家經濟和國家安全。據當局稱，該人試圖竊取的計畫的價值估計至少為3000億韓元（2.18億歐元）。

檢察官辦公室發言人還告訴法新社，嫌疑人 "目前被關押在首爾南郊的水原還押監獄"，周一被正式起訴。根據檢察官的聲明，他為該行業的幾個最大的集團工作了28年，被認為是韓國半導體製造領域的主要專家之一。檢方說，另外六個為他工作並涉嫌參與竊取機密的韓國人等人也被起訴。

據韓國檢方稱，"這是一起嚴重的犯罪，可能對韓國的經濟安全產生巨大的負面影響，在芯片生產的競爭日趨激烈的時候，間諜行竊動搖了韓國國家半導體行業的基礎。" 據官方數據，半導體行業在2022年占韓國出口的16.5%，是韓國"國家安全資產"。

三星是世界上最大的半導體和智能手機生產商之一，僅此一項就佔了韓國經濟的五分之一。