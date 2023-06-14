韓國明起日日公布日本福島去核水質檢測數據

日本/韓國/福島東電核污染水

日本福島東電核電站冷卻水排向太平洋的水處理設備已經啟動，為去核後冷卻水排放做好準備。韓國關注日本福島排放水質，派員監督檢測。韓國官方今天報告，政府明起每天發布日核水排海安全性檢測信息。日本媒體稱，韓國政府公開通報，以解決對福島水的擔憂。

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據日本時報稱自首爾與北京報道，在日本計畫將受災的福島核電站處理過的放射性水排放到海里的情況下，韓國漁業部周二為公眾舉行了一系列全國性的關於海產品安全的簡報會，這是第一次。

韓國海洋與漁業部周一曾表示，簡報會將持續到6月下旬，以提供有關日本計畫在夏季開始排放的福島第一核電站處理水的科學信息。

該部一位官員說，第一次活動在南部港口城市釜山舉行，約有40人參加，他們都在當地漁業部門工作。

韓聯社今天相關報道稱，韓國國務調整室第一次長（副部級）樸購然14日表示，將從15日起在中央政府首爾辦公樓舉行的記者會上每天發布與日本福島第一核電站核污水排海安全性檢測有關的信息。

日本核電站污水排海設施近期開始試運行，從12日起進行的國會問政會上，朝野就核污水排海安全性問題針鋒相對，政府因此決定直接向媒體發布信息，並接受提問。

據韓國國務調整室方面表示，近期國會和媒體提出大量相關問題，因此政府決定統一口徑進行回答，屆時民間專家也將到場說明所需的內容。海洋水產部次官宋相根、慶熙大學原子能工學系教授許均英（音）將出席記者會。

據該報道，許均英擔任原子能安全專家委員會主席。原子能安全專家委員會獨立負責研討原子能安全委員會審議表決的核電設施建設、運轉許可等事務。