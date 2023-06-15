日美韓國安首長開會：三邊夥伴關係比以往任何時候都更強大

日本/美國/韓國

6月15日，日本國家安全保障局長秋葉剛男、美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）與韓國國家安保室室長趙太庸在東京舉行會談。三方就朝鮮問題、區域安全局勢和韓美日合作方案為主題進行磋商，商定為推動印太地區的和平與穩定進一步鞏固三方合作。針對朝鮮當日在韓美舉行聯合軍演之際發射兩枚短程導彈導彈，日美韓國安首長通過聯合聲明予以譴責。

廣告 繼續瀏覽後續

據白宮介紹，日美韓國安首長會談期間，沙利文就“首爾和東京為加強雙邊日韓關係所採取的歷史性步驟向他的同行們表示讚揚，並指出我們的三邊夥伴關係現在比以往任何時候都更強大，更有潛力。國家安全顧問們討論了朝鮮的非法核和導彈計畫以及最近的挑釁行為，並確定了加強協調的下一步措施。他們討論了在東中國海和南中國海進行協調的機會，並強調維護台灣海峽和平與穩定的重要性。”

白宮介紹稱，“國家安全顧問們討論了加強經濟安全合作的方式，包括在關鍵和新興技術、能源安全和打擊經濟脅迫方面”。沙利文還重申了“美國對日本和韓國防務的鐵一般的承諾，國家安全顧問們討論了最近為加強這兩個聯盟以利於本地區的努力。國家安全顧問們期待着拜登總統未來幾個月在美國主持召開的三邊領導人峰會。”

據韓聯社報導，三國國安首長回顧了韓美日首腦借七國集團（G7）廣島峰會之機會晤，商定加強對朝遏制力，鞏固基於自由價值和法治的自由開放國際秩序。三方商定，為進一步加強三國務實合作，將就美國提議的韓美日首腦會談的籌備事宜進行討論。與此同時，基於牢固的韓美同盟與韓日關係正常化，三方將把合作領域擴至經濟安全領域。

此外，韓國軍方表示，朝鮮周四向東海發射了兩枚短程彈道導彈，這顯然是對本周結束的最近一系列大規模韓美實彈演習的抗議。當天早些時候，朝鮮國防省發言人發表聲明，譴責其所謂的“挑釁性和不負責任的”演習。

對此，韓美日國安首長發表聯合聲明譴責朝鮮的導彈試射活動，並指其明顯違反了聯合國安理會的多項決議，並表明朝鮮的非法大規模殺傷性武器和彈道導彈計畫對本地區、國際和平與安全以及全球不擴散制度構成的威脅。

三方官員申明，日韓美合作不會因挑釁行為而動搖，並共同認為朝鮮應採取外交途徑而不是繼續挑釁。日美韓國安首長表示，打算加倍集體努力，維護印太地區的和平與穩定。他們除了舉行雙邊會談外，沙利文與趙太庸周四還分別在秋葉剛男的陪同下，拜訪了日本首相岸田文雄。