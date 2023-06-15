華日透露前三星專家一手助推中國芯片業最終被控對華泄露泄密案

韓國/中國/芯片

華爾街日報引述據知情人士所述和公開的公司記錄，被指控泄露敏感技術用於在中國建立芯片廠的前三星電子高管，在他的祖國韓國曾有過耀眼的職業生涯，之後轉向了助推中國半導體行業的角色，最終被控對華泄露泄密。

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周一，這位65歲的芯片專家被韓國檢方起訴並拘留，檢方指控他違反了韓國有關工業技術保護和不公平競爭的法律。其他六名被起訴但未被拘留的韓國人也面臨類似指控。

在韓國，由於當地隱私法的規定，檢方一般不透露個人或公司的名字。

據熟悉此案的人士說，這位芯片專家姓Choi。這些人士表示，Choi曾在三星電子獲得過幾個內部獎項，還曾幫助SK海力士的前身扭轉局面，並獲得過政府頒發的行業傑出獎。

周一起訴書中最主要的一項指控是Choi非法獲取三星電子的工廠藍圖和一些其他工程機密，試圖利用這些在中國西安建造一座半導體工廠。他被指控主動命令他本人位於新加坡的公司的員工獲得該技術。

根據該起訴書，這位Choi姓專家曾與一家台灣公司達成一份協議，將獲得大約8萬億韓圓（約合62億美元）的投資，以幫助為前述西安工廠提供資金，並通過大幅加薪從韓國招募200多名半導體行業工人。

據一位知情人士稱，計畫進行這項投資的公司被確認為富士康科技集團。

華日說，富士康沒有回復記者的置評請求。

這位知情人士稱，該協議最終破裂，由於缺乏投資，西安的這家芯片製造廠也沒有建成。

在西安建這樣一個半導體工廠本可以助力中國打造一家強大的本土存儲芯片製造商。存儲芯片屬於科技行業最常用的產品，該市場由韓國和美國所主導。

檢方在周一的起訴書中表示，如果這家西安工廠使用三星的設計和技術最終生產出質量與三星產品類似的芯片，那麼韓國的半導體行業可能會遭受“無可挽回的損失”。

代表該嫌疑人的律師們稱，他們的當事人否認韓國檢方的指控。這些律師說，他們的當事人沒有下令、批准或收到與任何犯罪行為有關的報告。這些律師還表示，他們尚未收到韓國檢方的詳細起訴書，而他們需要這些起訴書來確定如何辯護。這些律師們說，檢方指控的法律依據將受到質疑。

Choi將面臨法庭審判，不過開庭日期尚未確定。

根據政府的貿易數據，半導體約佔韓國年度出口額的五分之一。韓國政府認為，芯片對該國的主權、國家安全和經濟至關重要。

韓國的技術泄密到包括中國在內的外國，已經成為企業和決策者越來越擔心的一個問題。本月早些時候，韓國最大的商業組織之一要求韓國最高法院提高技術泄密的量刑標準，目前的水平是至少三年監禁或最高15億韓圓（約合120萬美元）罰款。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E5%89%8D%E4%B8%89%E6%98%9F%E4%B8%93%E5%AE%B6%E5%A6%82%E4%BD%95%E4%B8%80%E6%89%8B%E5%8A%A9%E6%8E%A8%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%8A%AF%E7%89%87%E4%B8%9A-%E6%9C%80%E7%BB%88%E8%A2%AB%E6%8E%A7%E5%AF%B9%E5%8D%8E%E6%B3%84%E9%9C%B2%E6%B3%84%E5%AF%86-b407e247