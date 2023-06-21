岸田文雄稱7月將應邀出席北約峰會，再指有意訪華

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日本首相岸田文雄6月21日在記者會上表示，如果情況允許，他將在下月應邀出席在立陶宛首都維爾紐斯舉行的北約峰會，並在比利時出席日本-歐盟峰會。岸田表示，之後計畫訪問沙特、阿聯酋和卡塔爾中東三國。他還在答記者問環節中透露，目前就訪華的事宜還尚未確定。岸田重申日中在所有層級保持溝通很重要，在此基礎上，將考慮他的中國之行。

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據共同社報導，岸田文雄作為日本首相於去年6月首次出席了北約馬德里峰會，此次將是連續兩年參加該聯盟峰會。預計他將力爭支援烏克蘭並與歐洲夥伴加強在印太地區的合作。在中東訪問時，岸田計畫確保來自產油國的穩定的原油供應，確認為實現去碳化社會而協作。

在周三的記者會上，岸田文雄在談及外交情況時指出，“當今，世界正面臨聯合國安理會常任理事國武力入侵鄰國的意外局面。朝鮮的彈道導彈發射無論是頻率還是內容都變得越來越嚴重。日本周邊的安全環境是戰後最嚴峻、最複雜的。帶着對烏克蘭可能成為明天的東亞的強烈緊迫感，我於3月21日訪問了烏克蘭。我與澤連斯基總統一起向國際社會發出呼籲，決不能用武力改變現狀。”

岸田文雄說，“今年5月，我作為主席主持了七國集團（G7）廣島峰會，向世界傳達了日本作為一個愛好和平國家的雄心和決心。我相信，七國集團存在的理由已得到充分體現，除了與全球南方的接觸和與烏克蘭的團結之外，它還成為發出關於國際社會應該如何的根本性強烈信息的地方。”

岸田文雄說，“我們將繼續開展外交活動，確保維護和加強以法治為基礎的自由開放的國際秩序，並促進日本的國家利益，這不僅與七國集團國家達成一致，而且與各地區受邀國家達成一致。我們將積極拓展。”

隨後，岸田介紹稱，如果情況允許，他將在下月應邀出席北約維爾紐斯峰會，並在比利時出席日本-歐盟峰會。岸田表示，之後計畫訪問沙特、阿聯酋和卡塔爾中東三國。從秋季開始，包括全球南方在內的國際活動將陸續舉行。

岸田文雄表示，“我們還將在各個層級上與中國，包括我本人，進行密切溝通，以便通過雙方的努力促進建設性和穩定的關係”。岸田說，“我們將充分利用一切外交手段，為國際社會的和平與穩定作出貢獻，努力以最適合日本的方式維護和加強國際秩序。”

面對記者提問，鑒於美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本周訪華，美中關係近來出現改善跡象，兩國關係及日中關係應該如何，及其本人是否考慮近期訪華的提問，岸田回答說，“首先，我認為美中關係的穩定是國際社會極其重要的問題”。

岸田文雄表示，“如果說日美關係的話，日美同盟是印太地區和平穩定的基石，我們已經多次講過。確認我們將不僅在安全和經濟領域，而且在所有領域加強多層次合作關係。”

岸田說，“另一方面，關於日中關係，我在去年11月與習近平主席舉行了日中首腦會談。在那次會議上，我感覺到了推動日中關係走向未來的積極勢頭，我希望我們能夠保持這一勢頭，同時主張我們作為日本需要主張的東西，並呼籲中國採取負責任的行動，保持對話，並就氣候變化等共同問題上進行合作。我們的基本政策是通過雙方的努力建立一個建設性的和穩定的關係。”

岸田文雄補充說，“至於我本人對中國的訪問，目前還沒有任何定論，但正如我所說，包括我自己在內，在所有層級上密切溝通很重要。在此基礎上，我將考慮自身的訪華事宜”。他補充說，“日本的基本政策是鼓勵中國履行其作為大國的責任，同時繼續促進與盟友美國在強大信任關係基礎上的合作。”

此前，岸田文雄18日在位於東京的早稻田大學發表演講，表示希望能親自訪問中國。在回答學生提問時，岸田稱“現階段沒有確定的計畫”，並表示有必要通過反覆對話和相互努力構築建設性且穩定的關係。

此外，關於受到俄羅斯入侵的烏克蘭的和平，岸田文雄周三指出，“在尊重烏克蘭人意向的基礎上來思考具體的和平形式，這種姿態很重要”，表示將作為七國集團輪值主席國引領討論。在與俄羅斯的北方四島（俄稱南千島群島）領土談判上，他表示堅持解決領土問題並締結和平條約的方針。