韓國布防薩德掃除內部環保質疑障礙

韓國/薩德/中國

韓國國防部21日報告稱，韓國對美國導彈防禦系統的環境影響評估結果出籠，指相對於安全標準，薩德的電磁輻射污染“微不足道”。此結論為永久部署薩德掃清了道路。但當地反對人士與組織結果持續抗議。

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據路透社今天報道稱，韓國國防部表示，2017 年安裝在韓國的末段高空區域防禦系統 (THAAD) 產生的電磁輻射最高水平低於安全標準的 0.2%。中國和一些韓國居民對將薩德安置在韓國星州東南部空軍基地表示不滿。

韓國國防部在一份聲明中表示：“最新的環境影響評估是星州基地薩德得以布防正常化的第一步。”

研究結果預計將為薩德系統的額外基礎設施建設掃清道路。韓國官員們表示，由於附近居民抗議該系統對他們健康的影響，薩德系統無法滿負荷運行。

對部署薩德，韓國Sosungri 村和國家民間社會網絡（反對部署的團體聯盟）譴責了官方今天的結論報告。抗議組織稱，環境審查是倉促完成的，並暗示將繼續抗議。

中國也對薩德布防做出了憤怒的反應，聲稱該系統強大的雷達可以窺視中國領空。

美國和韓國表示，薩德系統是為了自衛，旨在應對朝鮮不斷升級的威脅。擁有核武器的朝鮮一直在測試各種武器，包括朝鮮最大的洲際彈道導彈，加劇了與韓國及美國的緊張關係。