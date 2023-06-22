印度總理對美國正式訪問 拜登高規格接待莫迪

美國/印度/莫迪訪美

印度總理莫迪今天開啟的對美國國事訪問將促成重大國防合同，這讓急於改善與印度關係的美國非常高興。美國總統拜登用高規格迎接莫迪，在各種菜餚里，不無聯手印度對抗中國的“佐料”，包括轉讓F戰機的技術。但批評指出，印度民主議題里的瑕疵可能會影響莫迪的光彩。

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據法新社說，莫迪將首先受到美國總統拜登的軍禮歡迎，然後在白宮橢圓形辦公室進行會見。兩位領導人將發表一份聯合聲明，然後向媒體發表講話並回答問題，這對印度教民族主義政府的領導人來說是一個罕見的高規格迎接活動。

莫迪隨後將在美國國會發表講話，然後在白宮的草坪上舉行高調的晚宴，為了歡迎他，菜單將是素食，菜餚靈感來自印度菜。

據一位美國高級官員在接受記者採訪時透露，周四最重要的公告將涉及到通用電氣集團未來在印度製造F-414戰鬥機發動機的問題。這位要求匿名的消息人士說，這是一個 "開創性的舉措"，是美國重大技術轉讓的代名詞。

同一位高級官員還說，印度致力於獲得美國的作戰無人機，並在沒有透露任何細節的情況下說："我們絕對高興。"

拜登只能高興地看到印度將其國防設備多樣化，因為印度在這一領域歷來非常依賴俄羅斯。莫迪將能夠爭辯說，由於通用電氣的宣布，他正在加強印度的工業結構，但也要感謝另一家美國大公司的倡議，這次是在半導體領域。

據另一位美國高級官員稱，美國美光集團是製造這些重要計算機部件的重量級企業，它將宣布在印度投資超過8億美元的工廠。這位高級官員說，合作目的是讓美國和印度建立一個 "使供應鏈多樣化的半導體生態系統"，新冠病毒疫情大流行病已經表明這個生態系統是如此的脆弱。

據白宮高級官員稱，拜登和莫迪在首次對美國進行國事訪問中，還將宣布太空探索和戰略金屬方面的聯合倡議，以及海上合作關係和開設領事館。

據法新社說，印度總理莫迪據信會發表令人高興的講話，美國正希望深化與這個世界上人口最多的國家的夥伴關係。美國總統拜登希望相信，中國的野心，會讓新德里感到擔憂，而華盛頓更希望反擊，這將說服印度通過更多地轉向美國來制衡中國與俄羅斯。儘管這個歷史上不結盟的國家可能永遠不會像北約成員國中的西方國家那樣成為一個美國的徹底的盟友。

為了加強雙邊關係，這位80歲的民主黨人總統承諾將圍繞捍衛民主制定美國外交政策，拜登應該會避免與印度總理過於正面地處理人權和自由問題。

印度一些人權協會指責莫迪助長了對克什米爾穆斯林少數民族的迫害，並對媒體和政治反對派施加壓力。

一位白宮高級官員說，美國總統 "以某種程度的低姿態對待這些辯論和這些民主的話題"，並指出美國在這一領域也有美國"自己的問題"。據他說，拜登"希望在我們共同挑戰的基礎上進行對話，而不是說教或訓斥"。