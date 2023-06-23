東盟軍演低調移出南海 搬到平靜水域舉辦

印尼/東盟軍演

印度尼西亞軍方報告，印度尼西亞已將舉辦東盟首次聯合軍演的地點改為遠離南海的地點，包括中國在內的多個國家對南海有重疊的領土主張。東南亞國家聯盟成員國的非戰鬥演習原本定於北京也聲稱擁有主權的南海最南端海域舉行。

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據路透社報道，印尼決定將東盟軍事演習地點移離南海。印尼軍方發言人朱利葉斯·維喬喬諾 (Julius Widjojono) 昨天表示，定於9 月 18 日至 25 日的演習現在將完全移出戰略航道，移至印度尼西亞海域的南納土納海域舉行。

他說：“這次演習的重點不是軍事，因此最適合與人民直接接觸的南部地區。”他介紹說，演習將在馬六甲海峽口的巴淡島及其周邊地區舉行。

多年來，東盟的團結一直受到美國和中國在南中國海的競爭的考驗，南海是每年約3.5萬億美元船運貿易的通道。越南、菲律賓、文萊和馬來西亞與中國存在相互競爭的主權聲索，北京聲稱對包括印度尼西亞專屬經濟區部分地區在內的大片海域擁有主權。中國根據歷史地圖，畫出一條寬闊綿延的“九段線”來聲稱對南海擁有主權。國際仲裁法院於 2016 年裁定該海上領土畫線沒有法律依據。

東盟一直在努力與中國完成期待已久的海上行為準則，近幾個月來，東盟幾個成員國與中國發生了衝突。

今年擔任東盟輪值主席國的印度尼西亞軍方表示，遷移軍演地點的決定是該國獨立決定，沒有受到其他國家的干預。印尼還公告稱，柬埔寨和緬甸沒有回應東盟國家周一舉行的演習準備會議的邀請。

路透社說，緬甸軍政府領導人和柬埔寨都與中國關係密切。