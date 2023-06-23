路透稱美印謹慎瞄準中國和俄羅斯

印度/美國

印度總理莫迪在美國總統拜登歡迎中下對華盛頓進行國事訪問，美國和印度宣稱他們是“世界上最親密的合作夥伴之一” 。

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但是，拜登和莫迪在兩國聯合聲明中謹慎瞄準中國和俄羅斯。據路透社說，此前，美國對印度與俄羅斯的密切關係感到沮喪，而俄羅斯則對烏克蘭發動侵略戰爭。莫迪沒有直接談到中國或俄羅斯，拜登只是在回答記者提問時提到了中國。但兩人在 2.5 小時的閉門會議後發表的聯合聲明似乎針對的是俄羅斯與中國兩國。

雙方強調“基於規則的國際秩序”的重要性，並表示“當代全球秩序建立在《聯合國憲章》、國際法以及尊重國家主權和領土完整的原則之上。”雙方說，“美國和印度重申決心反擊任何單方面顛覆多邊體系的企圖。”

兩位領導人“對烏克蘭衝突深表關切，對戰爭引發可怕和悲慘的人道主義後果表示痛心”，指出“戰爭對全球經濟體系，包括糧食、燃料和能源安全與供應鏈，以及關鍵領域造成了嚴重且日益嚴重的影響”。

兩國承諾“繼續向烏克蘭人民提供人道主義援助”，並“一致認為烏克蘭衝突後重建的重要性”。

拜登與莫迪“重申對自由、開放、包容、和平和繁榮的印度太平洋地區的持久承諾，尊重領土完整和主權以及國際法”，同時表示“對脅迫行動和日益緊張的局勢感到擔憂”並反對“尋求通過武力改變現狀的破壞穩定或單方面行動。”

美國u印度領導人“強調遵守國際法，特別是《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）所反映的國際法，以及維護海空航行自由，維護基於海洋規則的秩序，包括在東海和南海。”