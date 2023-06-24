專家評印度在美中博弈中如何定位

印度/美國/中國

印度總理莫迪周五結束對華盛頓為期三天的國事訪問，莫迪此次訪問引發全球輿論高度矚目，其原因在於美國與印度領導人都刻意避免提到的中國，印度是否會如美國所願站在美國這邊？

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二十年前曾經被美國禁止入境的印度總理莫迪在華盛頓受到罕見的高規格接待，美國白宮無視其國內對印度在俄烏戰爭中立場以及對印度國內穆斯林族裔和公民社會的打壓，試圖說服印度站在美國的一邊。但是，擁有不結盟政治傳統的印度是否會與美國站邊？法廣國際部前主任，印度問題研究專家Olivier Dalage分析指出：

“我認為美國對印度的期待逐漸趨向務實，也就是說，他們已經明白印度永遠不可能成為美國意義上的同盟國，但是，美國試圖使印度明白加強合作以抗衡來自中國的威脅這對雙方都有利，儘管這種威脅對兩國來說不盡相同。印度與中國處於合作與競爭的關係，這種競爭關係甚至還帶有敵對性質，因為兩國在邊界問題上存在巨大分歧，2020年的邊界衝突曾經在印度造成二十多人死亡，中國方面死亡的人數則不太明確，至少有五六人死亡。但印度與中國同時有擁有一個共同的目標，那就共同抗衡西方以及美國的影響力。我不想過於誇張，但是，我們可以借用千手觀音的畫面來解釋，印度有一隻手伸向中國與俄羅斯，另一隻手伸向美國，他們同時都在活動。”

“今天我們看到的是伸向美國的手，但是，不久之後，印度作為上海合作組織的輪值主席國將舉辦網絡峰會，印度還將舉辦二十強峰會，今年九月印度將計畫接待俄羅斯總統普京與中國主席習近平。印度試圖將所有的籌碼都掌握在手中，這似乎看起來有些自相矛盾，但是，從印度的角度來看，這是自印度獨立以來，從尼赫魯時代，也就是不結盟政策時代就已經如此。如果說對西方來說似乎有些自相矛盾，但是，對印度來說，不僅僅是對印度領導人，就是印度普通民眾，其實，對許多國家來說無論是大國還是小國，都是如此，如果說為了國家利益必須做出自相矛盾的選擇，那也只好如此。”