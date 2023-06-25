日本等七國集團外長召開緊急會議討論俄羅斯兵變

七強/烏克蘭戰爭

針對俄羅斯發生武裝力量內訌的緊張局勢，日本外相林芳正24日晚與其他七國集團外長舉行電話會議。

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會議從日本時間24日晚8點15分開始，會議期間，七國外長等就俄羅斯私營軍事公司瓦格納發動兵變及俄羅斯局勢舉行了40分鐘的討論，並同意七國集團對此密切關注併合作對應，七國外長中只有意大利派有關人員代理外長參加。

日本擔任今年七國集團輪值主席國，有關支援烏克蘭的七國外長面對面會議21日在倫敦舉行。

日本時間6月25日，日本國家安全保障局局長秋葉剛男與美國國家安全顧問沙利文舉行電話會談，確認了密切合作應對圍繞俄羅斯私營軍事公司瓦格納兵變的俄羅斯局勢 。 25日，日本首相岸田文雄在首相官邸聽取了國家安全保障局、外務省和防衛省高級官員關於瓦格納兵變情況報告，並確認日本方面將密切注視事態的動向。

相關人士稱，目前尚不清楚兵變是否會影響俄羅斯入侵烏克蘭，政府將繼續收集信息並分析局勢。

據日本政府稱，秋葉剛男出席了24日在丹麥哥本哈根舉行的烏克蘭問題國際會議， 他在會議上表示：“我們支持烏克蘭為實現公正和持久和平所做的努力。”

《日本經濟新聞》6月25日就俄羅斯兵變發表題為《瓦格納的反叛逼迫俄羅斯從烏克蘭撤軍》的社論指出：這是這位自2000年以來一直擔任國家元首並鞏固了自己獨裁地位的獨裁者面臨的首次明確的反叛，而且他受到了武力威脅，“強勢領袖”的形象開始崩潰。

社論指出：這對於普京政權來說無疑是一個重大打擊。我們有必要關注反叛的結果和明年總統大選之前，這一事件對以進一步維持長期統治為目標的普京政權產生怎樣的影響。