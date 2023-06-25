里根號航母下錨峴港 慶10年越美戰略夥伴關係

越南/美國/南海

一艘美國航空母艦今天抵達越南中部的峴港市，事件恰逢河內和華盛頓之間建立戰略夥伴關係十周年。對於這兩個曾經的敵人，現在面對北京在南中國海的主張而成為盟友，法新社說，這是一個象徵性的事件。

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美國里根號航母數天前就報告訪問越南計畫。美國與越南於1995年建立外交關係。在當年南越西貢淪陷、越南在共產黨政權下實現統一的20年後，在中國在該地區力量不斷增長的背景下，美越兩國的經濟關係得到了加強。

中越關係也不錯，但常曝南海領土爭議。稍早，一艘中國水文船、海岸警衛隊船隻和漁船在中國南海的越南專屬經濟區內航行了數周。河內對中國船隻這種存在提出抗議，越南外交部要求他們離開，中國船隻在6月初離開。

儘管越南、菲律賓和馬來西亞等鄰國提出抗議，但中國幾乎聲稱擁有整個南海，南海是一個資源豐富的戰略區域。

據堪培拉的新南威爾士大學海洋安全專業的博士生Nguyen The Phuong告訴法新社，"這次美國航母訪問表明，越南正在繼續通過改善與美國和其他外部大國的安全關係來制衡中國。"

在美國航母抵達之前，印度海軍艦艇於5月訪問了峴港，本周早些時候，日本最大的軍艦在東南沿海的金蘭市停留。

據越南外交部發言人範秋興說，這些訪問是 "為區域和世界的和平、穩定、合作和發展進行的普通交流"。該發言人說，如果華盛頓想保持在亞太地區的主導地位，美國和越南之間強有力的雙邊關係是至關重要的。

美國國務卿布林肯於4月中旬在河內停留，目的是 "加強與越南這個共產主義國家的現有夥伴關係"。

法新社說，這是美國航母對越南的第三次訪問。2018年3月，卡爾-文森號航母是第一次訪問，也是在峴港。

美國航母里根號航母停錨至6月30日，其間的停留時間互動計畫包括美國海軍樂隊的音樂會，訪問一家孤兒院和舉辦一些體育賽事。