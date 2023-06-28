日本自民、公明兩黨討人論修改日本防衛裝備品出口規則

日本

日本自民、公明兩黨展開討論，商量修改日本防衛裝備品出口規則，討論的論點整理成草案。共同社報道，日本與英國、意大利共同開發的下一代戰機，現行制度下不允許從日本向第三方出口。根據新規則草案，擬允許日本向第三方出口國際共同開發的裝備品，還有提供戰機二手發動機等部件。

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關於部件，設想的是航空自衛隊不再使用的F-15戰機的發動機。草案寫明：“部件本身不具有殺傷性，應修改為允許轉移。”

草案附上意見稱：“戰機是最甚的殺傷性武器，包括可以轉移的理由和管理體制在內，需要做出讓國民可以接受的說明。”

根據規定出口規則的“防衛裝備轉移三原則”運用指針，日本可以向開展安保合作的國家在救援、運輸、警戒、監視、掃雷這5個領域進行出口。日本政府在此前的磋商中給出新的說明稱，只要屬於這5個領域，即使搭載有殺傷力的武器也能出口。草案中提及“有意見認為，由於未曾實際基於三原則做出（出口殺傷性武器的）判斷，應重新整理與5個類型之間的關係”。

關於今後放寬的方向，草案同時記載了3種方案：（1）撤銷類型；（2）無殺傷力的裝備全部允許轉移，有殺傷力的裝備按類型整理；（3）細化運用和使用目的，追加必要的類型。

考慮到俄烏衝突，草案還要求在三原則提出的出口目的中增加“支援受到侵略、武力攻擊和威脅的國家”的意思，但也指出要謹慎探討如何措辭。