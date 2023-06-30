俄羅斯預告伊朗下月正式入會上合組織

上合組織/伊朗

俄羅斯外交部長拉夫羅夫周五預告，伊朗將於下周正式加入上海合作組織（SCO）。法新社說，上合組織是一個包括中國和俄羅斯在內的地區聯盟。上海合作組織成立於2001年6月，目前由八個國家組成：俄羅斯、中國、哈薩克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、印度和巴基斯坦。

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據拉夫羅夫今天在莫斯科對媒體說：在7月4日舉行的上海合作組織國家元首委員會的下一次會議上，伊朗的正式成員資格將被正式確定。拉夫羅夫還說，在這次會議上，還將簽署一份關於莫斯科盟友白俄羅斯的 "義務 "的備忘錄，這也將啟動該國正式加入上海合作組織的程序。

上海合作組織成立於2001年6月。目前，伊朗正在非常積極地減少在國際孤立狀態，與中國和俄羅斯建立更緊密的關係，與阿拉伯鄰國和解，並減少與西方國家的緊張關係。

除加入上海合作組織外，德黑蘭表示，它希望儘快加入另一個沒有西方成員的組織：即金磚組織Brics。金磚組織彙集了南非、巴西、中國、印度和俄羅斯。

據法新社說，自2005年以來，伊朗一直是上海合作組織的簡單觀察員，在2021年於塔吉克斯坦首都杜尚別舉行的該組織首腦會議上獲得了成員資格。