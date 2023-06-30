日本和韓國同意恢復貨幣互換協議 象徵進一步升溫

日本/韓國

日本和韓國周四同意在危機時期恢復貨幣互換協議，這是兩國努力緩和歷史對抗之際關係升溫的最新跡象。

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日本財務大臣鈴木俊一在與韓國財務大臣秋京浩會面後宣布了該協議。這是兩國七年來首次舉行年度金融會談。

鈴木告訴記者，為期三年的貨幣互換協議將有助於增強對兩國金融穩定的信任，作為緊急情況下的後備措施。他強調，日本已做好應對日元波動的充分準備，過去一年日元兌美元大幅走軟。

據美聯社報道稱，100億美元的互換安排已於2015年到期，並且沒有續簽。該互換協議在很大程度上具有象徵意義，它允許韓國和日本央行將貨幣兌換成各自國家的美元儲備，以在發生危機時提供額外的流動性或現金供應。

儘管日本在二戰前和二戰期間佔領朝鮮半島 35 年所遺留的問題導致兩國關係緊張，但同為美國盟友的兩個主要亞洲經濟體最近在應對中國和朝鮮帶來的挑戰時修復了關係。

從7月21日起，日本計畫恢復韓國作為具有快速通道貿易地位的優先國家。這將基本上結束自 2019 年 7 月開始的長達四年的貿易爭端，當時日本將韓國從獲得快速貿易批準的國家“白名單”中刪除，因為兩國關係因日本戰時行為賠償問題而惡化。

日本收緊對首爾的貿易管制顯然是為了報復韓國法院2018年的裁決，該裁決要求日本公司對二戰期間遭受虐待和強迫勞動的韓國工人進行賠償。

日本還加強了對韓國公司用於製造半導體和顯示器的關鍵化學品的出口管制，導致韓國向世界貿易組織提出申訴，並也將日本從韓國的優先貿易地位國家名單中刪除。

韓國總統尹錫悅和日本首相岸田文雄於 3 月舉行會晤，這是兩國自 2015 年以來首次舉行正式峰會。