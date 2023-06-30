韓國工程師獄中寫信喊冤 否認為中國竊取三星數據

韓國/中國/芯片

一名因工業間諜指控而入獄的韓國芯片高管否認了他試圖利用三星電子開發的敏感信息在中國建立一家山寨芯片工廠的指控。

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韓國芯片高管音譯為崔鎮石在給路透社的一封手寫信中詳細闡述了他的辯護計畫，這是他自 5 月 25 日被拘留以來首次向媒體發表評論，並表示針對他的有關西安工廠的指控沒有得到證實。

韓國檢察官本月早些時候起訴三星前高管崔鎮石非法獲取秘密信息，在距離中國西安三星工廠僅 1.5 公里（1 英里）的地方建造一家半導體工廠。

崔鎮石被關押在水原市的一個拘留中心，水原市是首爾以南的城市，三星的總部就在水原市。他此前通過律師否認了所有指控。崔鎮石在信中表示，該工廠計畫為台灣富士康建設，用於 DRAM 內存芯片的早期測試生產，而三星位於西安的工廠則旨在生產 NAND 閃存芯片。

據崔鎮石表示，DRAM工藝技術與製造NAND閃存芯片有30%以上的不同，因為它更複雜，而且製造這兩種芯片所使用的一些設備也不同。崔鎮石在信中表示：“他們使用不同的設備，而（三星）NAND 閃存芯片設備的布局對我們來說確實沒有用處。”

路透社採訪的幾位未參與此案的半導體行業專家證實，NAND 和 DRAM 生產所用的工藝和設備存在差異，但沒有具體說明。

根據路透社早些時候報道的一份未公開的 18 頁起訴書，檢察官指控 Choi 計畫在西安為富士康建設一家 DRAM 工廠，並非法使用其公司員工從兩名三星承包商的人員那裡獲得的秘密數據。檢察官稱，崔鎮石從三星及其關聯公司挖走了“大量”員工，並向幾名員工施壓，要求他們獲取涉及特殊半導體“潔凈室”管理的秘密信息，以及工廠藍圖和布局，以縮短計畫中的中國工廠的建設時間。

檢察官稱，這些技術是受法律保護的“國家核心技術”，其盜竊行為給三星造成了超過 2 億美元的損失。

據崔鎮石的律師金錶示，他計畫尋求保釋，理由是崔在今年早些時候接受心臟手術後健康狀況不佳。崔鎮石的顧問表示，被告對工業間諜指控感到“走投無路”和“心煩意亂”。路透社採訪的幾位芯片行業專家則認為，這些指控是韓國減緩中國芯片製造進度的一部分。