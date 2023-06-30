韓政府否認隱瞞福島核輻射考察報告指控

韓國/日本

韓國政府30日否認了有關“政府曾編製日本福島近海核輻射情況的考察報告但未將其公之於眾”的說法。此前，韓國最大在野黨共同民主黨福島核污染水問題對策團副團長、律師宋基昊提出，政府從2014年至2015年對福島近海核輻射安全管理情況進行考察並編製報告，但食品醫藥品安全處至今沒有將該報告對外公布。

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韓國政府今天否認隱瞞福島核輻射考察報告之說。據韓聯社今天報道稱，韓國國務調整室第一次長樸購然當天在記者會上表示，有關說法子虛烏有。他說，宋基昊的主張裡面有兩個不同事情摻雜在一起。為檢查日本產水產品安全性，韓國民間專家委員會於2014年9月成立並在日本進行實地考察，後因日方就韓國限制進口日本水產品一事向世貿組織（WTO）提出申訴，考察活動被叫停，因此沒有編製相關報告。

但樸購然承認，在日方向世貿組織申訴後，韓政府為證明韓方採取的禁運措施正當合理而進行危害性評估工作並編製了有關報告。他介紹，宋基昊曾要求公開這份報告，但食藥處予以拒絕，並承諾將在世貿組織爭端解決程序結束並由有關各方傳閱裁決結果之際再公開這份報告。

樸購然強調，針對日產水產品的禁運仍在持續，然而將相關資料公之於眾不利於國家利益，因此至今未公布上述報告。總之，政府刻意隱瞞涉及核污染水排海安全性的重要資料，或附和日本立場等主張不屬實。