印度巴士高速公路爆胎起火 至少25死8傷

車禍

亞洲 – 印度西部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）7月1日凌晨發生重大車禍。一輛巴士在高速公路爆胎導致車輛失控翻覆起火，造成至少25人死亡，其中包括3名兒童，另外8人受傷。

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布爾達納市警察局長蘇尼爾·卡達薩內（Sunil Kadasane）告訴當地媒體“Press Trust of India”，事故發生周六凌晨1時30分左右，一輛載有33人的巴士在馬哈拉施特拉邦布爾達納區的一條高速公路上輪胎爆裂，導致車輛失控撞上道路隔離帶，然後起火燃燒，事故中有25人被燒死，8名受傷者已被送往醫院治療。

馬哈拉施特拉邦副首席部長德文德拉·法德納維斯（Devendra Fadnavis）也在推特上發帖稱，事故造成25人死亡、8人受傷。

警方稱很多乘客是被活活燒死的。

據新德里電視台（NDTV）報導，警方表示，事故發生時大多數乘客正在睡覺。巴士翻倒在車門一側，擋住了車門，因此沒有人能夠下車。

卡達薩內表示，巴士不知何因撞上了高速的墩子，事故原因還在調查之中，巴士司機已被拘留。“目前的首要任務是辨認屍體並將其移交給他們的家人。”

馬哈拉施特拉邦副首席部長德文德拉·法德納維斯（Devendra Fadnavis）表示，有些死者遺體被燒得面目全非，如果無法確定遇難者的身份，將進行DNA檢測來確認。

馬哈拉施特拉邦首席部長埃克納特·辛德（Eknath Shinde）和總理納倫德拉·莫迪（Narendra Modi）亦就此事分別發布推文表達哀悼，並表示將向每位遇難者家屬提供70萬印度盧比（8,500美元）的援助。

印度總理莫迪在推文中說，他對失去的生命“深感悲痛”。

印度聯邦內政部長阿米特·沙阿（Amit Shah）也表示哀悼，稱在馬哈拉什特拉邦發生的交通事故令人心碎。