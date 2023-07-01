台灣：侯友宜要告賴清德誹謗罪

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新北市長，國民黨總統參選人侯友宜6月8日在臉書發文，痛批板橋幼兒園發生老師餵食管制藥物事件，“居心叵測”的老師居對幼兒做出令人痛心的事情，他已依違反“幼兒教育及照顧法”命該幼兒園廢止設立許可。據台媒稱，沒想到新北地檢署6月29日公布藥檢結果，36名兒童全未檢出毒物，侯友宜大翻車。侯友宜競選辦公室另闢戰場，7月1日應到台北地檢署，控告台灣副總統，民進黨總統參選人賴清德及發言人戴瑋姍加重誹謗罪。

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據自由時報今天報道稱，侯友宜辦7月1日早上10時，稱應由侯辦副執行長謝政達、發言人呂家愷、律師簡榮宗，到北檢按鈴申告，控告賴清德及其總部發言人戴瑋姍加重誹謗。不過，賴、戴二人哪一句話涉嫌貶損侯友宜的社會地位，且達到足以毀損名譽？為何認定與公共利益無關？侯辦則尚未說明。

侯友宜狀告賴清德緣因侯友宜治下的新北市，一家幼兒園爆發老師遭懷疑非法餵食違禁藥物，導致幼童學生健康異樣。數月後化驗，沒有在幼童化驗結果發現藥物及化學成分殘留。侯友宜因此回擊曾批評敦促解決危機的輿情，但揪住賴清德提告訴，指控誹謗。

根據維基百科的敘述，寶仁幼兒園的3名家長，稱就讀私立寶仁幼兒園的兒女在2023年2月到4月間出現情緒易怒及自殘等類似毒品戒斷反應的異常行為，且當幼童轉園後才同意說出遭老師餵食藥物及不當體罰等情事，孩童說：“老師說如果不乖乖睡覺，就去喝彩虹藥水”、“老師說喝彩虹藥水是秘密，不能跟爸媽說，說了就會被打”、“會抱老師，是因為太害怕老師了，怕會被老師打”、“好開心今天爸爸媽媽提早來接我，天還沒黑，因為每次只剩下我在幼稚園的時候，我都很害怕”等語。家長將孩童送醫後進行化驗，發現驗出毒品成分的苯重氮基碱以及巴比妥，故家長在5月14日前往新北市政府警察局海山分局報案。在此前，家長聲稱4月時曾透過1999專線和市長信箱通報新北市政府但未獲回應，國際媒體消息稱名為Mike的家長稱5月前即通報，而新北市政府則稱未發現相關陳情。

仍據維基百科，6月30日，侯友宜主持板橋私幼疑喂藥案司法案件進度記者會，被問到新北檢公布的幼童毛髮檢驗未檢出巴比妥類藥物，但侯友宜在案發時，為何曾說“老師居心叵測”。侯友宜表示，在板橋私幼疑喂藥案中，對教保人員的發言有失禮之處，表示歉意與虛心檢討，將來謹慎發言。

未知此一訴訟是否成為台灣總統大選的惡鬥事件，侯友宜是否能在訴訟中改變目前民意低迷的局面。