新冠病毒：日本迎來第9波疫情

日本/新冠病毒

日本厚生勞動省30日發布消息稱，全國約5000家定點醫療機構19～25日這一周報告的新冠病毒感染人數合計為30255人，單個醫療機構的平均值為6.13人，增至上周的1.09倍，沖繩縣尤其多。自5月8日把新冠的法律定位下調至“5類”以來，感染人數連續6周增加，對進入疫情“第九波”的擔憂加劇。

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日本進入新冠疫情“第九波”擔憂加劇。據共同社報道稱，日本厚勞省負責人指出：“緩慢增加勢頭持續。夏季來臨，有一定的可能性會出現感染擴大，我們將關注沖繩的情況。”

沖繩的單個醫療機構的平均值為39.48人，在全國最多，患者人數激增。達到上周的1.37倍。該縣發布的患者總數估算值為一周1萬人。厚勞省稱，疫情之嚴重超過了“第八波”的峰值。病床使用率的最新數據為68%，處於高位。

按都道府縣來看，人數之多排在沖繩之後的是鹿兒島的11.71人和熊本的8.75人。較少的是秋田的3.10人、島根的3.42人、岡山的3.68人等。39個都府縣為增加。全國的新住院人數合計為4567人，增至上周的1.01倍。

報道稱，曾作為政府的新冠對策小組會會長一貫建言獻策的尾身茂26日在與首相岸田文雄會面後，向媒體表明看法稱“第九波可能已經開始”。