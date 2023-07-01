罕見：中國軍事代表團車隊在緬甸遭襲

緬甸/中國

緬甸執政的軍政府周六指責一個少數民族武裝團體襲擊了一個載有中國軍事代表的車隊。中國軍事代表團是本星期二在前往緬甸邊境一個安全會議的路上遭到襲擊的。

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緬甸執政的軍政府周六指責一個少數民族武裝團體克欽獨立軍(Kachin Independence Army)襲擊了一個載有中國軍事代表的車隊。但克欽獨立軍即刻否認參與了這次襲擊。

自昂山素季的文職政府在2021年2月的軍事政變中被推翻以來，緬甸一直處於混亂狀態。執政的軍政府和反對者之間的戰鬥正在蹂躪緬甸的大片地區。

周二，炮火槍擊襲擊了一個載有中國軍事代表及其緬甸同行的車隊，他們正在前往與中國接壤的緬甸北部克欽邦的密支那參與一個會議。據緬甸軍政府稱，中國軍事代表團車隊中的第二輛車被打了五槍。緬甸保安部隊進行了還擊。

軍政府發言人Zaw Min Tun說："我們可以確認，克欽獨立軍（KIA）成員襲擊了車隊"。根據軍政府的說法，沒有人在事件中死亡或受傷。

但克欽獨立軍KIA否認對此負責。克欽獨立軍KIA的一名軍官Naw Bu上校告訴法新社："KIA沒有襲擊任何車隊。"他說，自周一以來，在車隊被襲擊的地區發生了激烈的戰鬥。

法新社說，中國外交部曾被要求發表評論。

幾十年來，克欽獨立軍與軍隊經常發生衝突，去年緬甸發生政變後爆發了激烈的戰鬥。去年10月，緬甸軍隊在空襲中殺死了約50名由克欽獨立軍KIA組織的音樂會。

眾多民族反叛組織中的幾個組織都對緬甸興起的反對政變策畫者的運動給予了支持。 據當地一個人權監督組織稱，在政變後的軍事鎮壓中，緬甸有超過3700人被殺。