緬甸最高法院稱要審理昂山素季上訴案

緬甸/昂山素季

緬甸法律官員報告稱，緬甸最高法院定於本月舉行聽證會，審議被罷黜領導人昂山素季對她的定罪提出的上訴，這些政變後掌權的軍政府對昂山素季各種定罪的案件導致她被判處總共 33 年監禁。

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據美聯社報道，緬甸最高法院將審理被罷黜領導人昂山素季對軍隊指控並定罪的案件上訴。

針對昂山素季的案件大多是由 2021 年 2 月從她當選的政府手中奪取權力的軍方提起的。78 歲的昂山素季在軍方接管後被捕，並因多項指控受審。昂山素季的支持者和人權組織稱這些指控是捏造的，目的是使篡權合法化並抹黑她，使昂山素季無法恢復在政治中的積極作用。

自被捕以來，她一直沒有被公開露面或被允許公開發言，自 2021 年底以來，她的律師也被禁止向媒體談論她的案件。

兩名熟悉針對昂山素季提起的案件的司法官員表示，最高法院計畫於 7 月 5 日審理昂山素季在兩起案件中的上訴，在這兩起案件中，昂山素季被判犯有選舉舞弊罪和違反國家官方保密法罪。去年9月，她因每起案件被判處三年徒刑。

這些官員要求匿名，說他們無權發布有關昂山素季案件的信息。

他們表示，法院將於 7 月 12 日審理針對她五項腐敗指控的上訴，這些指控被判濫用職權並因忽視金融監管而造成國家資金損失。她因這五起案件總共被判處七年監禁，其中涉及允許前政府內閣成員溫妙埃租用、購買和維護一架直升機。法律官員表示，法院定於 7 月 18 日舉行聽證會，決定是否接受在她被判煽動叛亂、非法進口和持有對講機以及違反冠狀病毒限制等罪名的案件中減刑的特別上訴。

美聯社說，特別上訴通常是緬甸上訴程序的最後階段。

昂山素季的律師在大多數案件中提出的初步上訴已被下級法院至少駁回一次。法律官員表示，她對其他七項腐敗指控的定罪上訴仍在審理中。昂山素季的法律團隊面臨著幾個障礙，包括在準備她的上訴時無法與她會面並接受她的指示。律師表示，自去年 12 月最後一次見到昂山素季以來，他們已五次申請會見昂山素季，但尚未收到任何答覆。

監獄規定應該允許每個新定罪的囚犯與任何人聯繫以安排上訴。然而，如果監獄長認為會見違背公共利益，則可以拒絕要求。

自2021年軍隊政變以來，緬甸一直處於動蕩之中，導致全國範圍內的和平抗議活動被軍政府以致命武力鎮壓，引發了廣泛的武裝抵抗，一些聯合國官員將該局面定性為內戰。據追蹤安全部隊逮捕和殺戮統計的政治犯援助協會的數據，截至本周五，至少有 19,295 名政治犯被關押在緬甸，其中包括昂山素季。