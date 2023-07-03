日媒：日政府為處理水排海信息發布費盡心思

日本/核處理水排放入海

關於東京電力公司福島第一核電站處理水排放入海，日本政府在向海外發布信息上費盡心思。中國譴責排海會對環境與人體造成不良影響。日方警惕中方與其他國家攜手製造反對排放的國際輿論，計畫以將於近期收到的國際原子能機構（IAEA）的全面報告為依據，促進理解。此前有消息稱日本收買國際原子能署放行排水入海，台灣有媒體轉發。日本官方罕見澄清此假消息。

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據共同社今天報道稱，首相岸田文雄6月30日向外相林芳正等相關閣僚下達指示，要求向當地與國際社會細緻說明。林芳正也在27日的記者會上強調“將抱着高透明度，基於科學根據，展開說明”。

據該報道，政府傾力於中韓兩國。在北京的日本駐華大使館舉辦了面向海外媒體的說明會。接納韓國專家等赴當地考察，還舉辦了面向韓國政府的說明會。

6月下旬，韓國網絡媒體報道稱日本政府向IAEA提供了政治捐款，日本外務省立即發表見解稱“毫無根據。強烈反對散布不負責任的虛假信息”。日政府對個別報道進行正式反駁的做法比較少見，政府相關人士強調“（虛假信息）有可能擴散到其他國家並獲得贊同。我們將加大發布客觀信息的力度。”

不過，意見分歧似乎不會輕易消除。中國堅持“（排海一事）關乎全球生態環境安全和各國人民健康權”（中國國務委員兼外交部長秦剛語）的立場，韓國的在野黨與國民中也存在根深蒂固的反對意見。在日本國內，尚未獲得擔憂形象受損的漁民們的理解。

共同社說，雖然5月七國集團首腦會議（G7廣島峰會）的首腦聲明中，寫入了支持IAEA獨立驗證的措辭，但未涉及處理水排海恰當與否。外務省幹部稱：“歐洲也有排斥反應。我們只能細緻地做好信息發布工作。”