日本與歐盟簽署半導體合作備忘錄

日本/歐洲

據日本政府等方面的消息，日本、歐盟將在7月4日簽署加強半導體領域合作的備忘錄，其中包括共享信息的“預警機制”，以避免因相關材料短缺而導致供應鏈中斷。日本和歐盟還將在7月13日舉行的例行日歐首腦會議上發表聯合聲明，表示將提高安全保障方面的合作層級，在海上安全、網絡攻擊對策、半導體供應短缺對策等方面進行合作， 雙方還計畫以中國的軍事壓力為背景，在印度-太平洋地區舉行聯合軍演，併合作強化東南亞國家的海上安全保障能力。

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正在日本訪問的歐盟委員會(EU)負責產業政策的委員蒂埃里·布雷頓(Thierry Breton)3日宣布，將加強與日本在經濟安全上日益重要的半導體領域的合作。

日本經濟產業大臣西村康稔與布雷頓將於4日簽署備忘錄。

備忘錄將明確指出在下一代半導體研發和人力資源開發方面日歐的合作， 目的是建立合作體系，建立長期可持續的關係。 2022年8月在八家日本大公司的支持下成立的半導體聯合企業“Rapidus”的目標是生產2納米的最尖端半導體，尖端半導體預計將用於人工智能（AI）和超級計算機， 日歐計畫還將在創建新應用程序方面展開合作。

鑒於近期半導體資源短缺況，歐盟正在加強對半導體市場的監管和危機應對。考慮到對中國經濟脅迫的日益擔憂，日本和歐盟致力於加強經濟安全領域的合作。

蒂埃里·布雷頓委員說，將與日本合作監控半導體供應鏈並促進研究人員和工程師之間的交流。 他還表示，歐盟將支持日本半導體公司到歐洲去建廠、經營，歐盟將考慮對去歐洲的日本半導體企業提供補貼。