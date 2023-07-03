瓦格納兵變後普京與習近平網上新會面

俄羅斯/普京/瓦格納兵變/上合峰會

俄羅斯總統普京應於明天4日參加上海合作組織峰會，這是普京在俄羅斯瓦格納武裝叛亂擾亂俄羅斯但流產以來的首次在國際多邊峰會露面。普京將與中國國家主席習近平會面，顯示仍然獲得支持。

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據美聯社今天報道稱，俄羅斯總統普京將在瓦格納叛亂後首次峰會上與中國和印度領導人會面。

上海合作組織各成員國領導人將於周二出席該組織峰會，該組織是俄羅斯和中國成立的安全組織，旨在對抗從東亞到印度洋的西方聯盟。今年的活動由 2017 年成為成員國的印度主辦。這是莫迪展示印度日益增長的全球影響力的最新途徑。

迄今為止，該組織的重點是深化安全和經濟合作、打擊恐怖主義和販毒、應對氣候變化以及塔利班2021年掌權後的阿富汗局勢。上個月俄羅斯與印度的兩國外長在印度會晤時，俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭幾乎沒有進展。分析人士表示，他們在公開講話中提到了這一點，但發展中國家糧食和燃料安全的影響仍然是該組織的一個擔憂。

對於莫斯科來說，這個上海合作組織比以往任何時候都更加重要，莫斯科急於表明西方未能孤立它。上海合作組織還包括哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦和烏茲別克斯坦四個中亞國家，該地區俄羅斯影響力深遠。其他國家包括於 2017 年成為成員國的巴基斯坦和將於周二加入的伊朗。白俄羅斯也有望加入。

美聯社引述威爾遜中心南亞研究所所長邁克爾·庫格曼表示：“這次上海合作組織會議確實是普京在全球範圍內展現實力和信譽的為數不多的機會之一。”

該組織沒有一個成員國在聯合國決議中譴責俄羅斯，而是選擇棄權。中國已派出特使在俄羅斯和烏克蘭之間進行斡旋，印度也多次呼籲和平解決衝突。

對於普京個人來說，這次峰會提供了一個機會，表明他在瓦格納僱傭軍首領普里戈津短暫叛亂後已經掌控局勢。

布魯金斯學會高級研究員坦維·馬丹表示：“普京希望讓他的合作夥伴放心，他仍然掌握着大權，並毫無疑問他的政府所面臨的挑戰已經被粉碎。”

印度5月宣布，峰會將在網上舉行，而不是像去年在烏茲別克斯坦撒馬爾罕那樣現場舉行，普京在那裡合影留念並與其他領導人共進晚餐。至少對新德里來說，在莫迪榮幸地接受美國總統拜登進行盛大的國事訪問兩周後接待普京和中國領導人習近平的景象並不適宜。

威爾遜中心南亞研究所所長庫格曼說，莫迪在最近的訪問中受到了美國領導人的大肆宣傳，“（對印度來說）歡迎中國和俄羅斯領導人還為時過早”。

整個戰爭期間，印度與莫斯科的關係一直保持牢固。它購買了創紀錄數量的俄羅斯原油，並且 60% 的國防硬件依賴莫斯科。與此同時，美國及其盟國積極向印度示好，他們認為印​​度可以制衡中國日益增長的野心。

印度在上合組織的首要任務是平衡與西方和東方的關係，印度還將在 9 月份主辦 20 國集團主要經濟體峰會。這也是新德里與中亞更深入接觸的平台。

蘭德公司印太分析師德里克·格羅斯曼表示：“印度推崇這種同時與所有人打交道的外交政策。”

觀察人士稱，新德里將尋求在峰會上確保自己的利益。它可能會強調打擊所謂的“跨境恐怖主義”的必要性——這是對巴基斯坦的嘲諷，印度指責巴基斯坦武裝和訓練叛亂分子，爭取印度控制的克什米爾獨立或併入巴基斯坦，但伊斯蘭堡否認了這一指控。

它還可能強調尊重領土完整和主權的必要性——這一指控常常針對其另一個競爭對手中國。印度和中國陷入了長達三年的激烈對峙，數千名士兵駐紮在東部拉達克地區有爭議的邊境沿線。

但據分析人士表示，尋求將自己定位為全球力量的中國正在成為上海合作組織等組織的主導者，近年來緬甸、土耳其和阿富汗等國家對正式加入上海合作組織的興趣日益濃厚。布魯金斯學會高級研究員馬丹稱，“上海合作組織的局限性在於，中國和俄羅斯正試圖將該組織變成一個反西方組織，這不符合印度的獨立外交政策。”

該報道警告，從長遠來看，上海合作組織也可能對華盛頓及其盟友構成挑戰。