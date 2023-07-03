越南抵制九段線 禁放《芭比娃娃》

越南/中國/九段線

據越南國家媒體今天稱，越南已經禁止了備受期待的美國大片《芭比娃娃》在該國放映，因為該片中出現了北京對南海主權要求的“九段線”地圖場景。

廣告 繼續瀏覽後續

美國大片《芭比娃娃》中出現了中國推動的地理界線，即稱之為 "九段線"，它界定了北京對這些有爭議的水域的主張，而河內對這些水域有敵對的主張。

這部關於著名的美泰娃娃的好萊塢喜劇片，由瑪格特-羅比和瑞恩-高斯林主演，原定於7月21日在越南上映，但越南連鎖電影院已從該國網站上撤銷了上映日期。

據越南電影部主任Vi Kien告訴新聞網站Dan Tri，越南國家電影評估和分級委員會已經查看了這部電影，並做出了禁止在越南放映的決定，原因就是與'九段線'有關的違規內容。

越南另一家國家媒體Tien Phong報道說，顯示這條線的地圖出現在影片的幾個場景中。

法新社說，在越南這個實行廣泛審查制度的共產主義國家，這種領土爭端也已經對最近的其他電影產生了影響。比如，去年，由湯姆-霍蘭德主演的動作冒險片《未知數》也因同樣的九段線原因被禁止上映。而在2018年的美國浪漫喜劇《瘋狂的亞洲富人》中，有一場戲在越南被剪掉了，因為它顯示了一個帶有地圖的品牌包，上面有北京控制下的有爭議的南中國海島嶼圖像。

2019年，河內將夢工廠的動畫片《可惡》從屏幕上撤下。然後在去年，Netflix不得不因為類似的場景而刪除網站播映的系列片《松樹溝》的劇集。

法新社說，南中國海擁有寶貴的石油和天然氣資源，是競爭性主權要求的對象。中國的幾個鄰國擔心，北京正在尋求擴大中國在那裡的控制。