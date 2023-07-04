日本/核處理水排放評估

國際原子能機構總幹事向岸田遞交核處理水排海評估報告

日本時間7月4日下午4點，日本首相岸田文雄會見了國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西，並聽取了關於福島第一核電站處理水排入海洋的評估報告。國際原子能機構4日下午發布報告稱，福島第一核電站排放處理水的計畫符合國際安全標準。 放射性物質對人體和環境的影響是非常微小的。

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2023年7月4日，國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（左）在東京向日本首相岸田文雄遞交國際原子能機構對日本福島第一核電站核處理水排海評估報告。
2023年7月4日，國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（左）在東京向日本首相岸田文雄遞交國際原子能機構對日本福島第一核電站核處理水排海評估報告。 via REUTERS - POOL
作者： 東京特約記者 楚良一
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岸田首相表示：作為國際社會負責任的領導人，我們不會允許放射性物質的釋放，對日本和世界人民的健康和環境造成不利影響。隨後他表示，聽完報告內容後，我們會真誠地回應。

另一方面，格羅西強調該報告科學、中立。他補充說：它包含了日本做出進入下一階段決定所需的所有要素。

202374日，駐日本大使吳江浩就日本福島核處理水問題召開專題記者會，吳江浩指出:福島核污染水排海事關各國民眾健康、全球海洋環境和國際公共利益，引起國際社會廣泛關切。迄今中方已就福島核污染水處置問題向日方反覆表明嚴正立場。日方應正視國內外正當合理關切，履行國際法義務，本着對科學、對歷史、對全球海洋環境、對全人類健康和對子孫後代負責的態度，撤銷排海錯誤決定，切實以科學、安全、透明的方式處置核污染水，並接受嚴格國際監督。

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