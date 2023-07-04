國際原子能機構總幹事向岸田遞交核處理水排海評估報告

日本/核處理水排放評估

日本時間7月4日下午4點，日本首相岸田文雄會見了國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西，並聽取了關於福島第一核電站處理水排入海洋的評估報告。國際原子能機構4日下午發布報告稱，福島第一核電站排放處理水的計畫符合國際安全標準。 放射性物質對人體和環境的影響是非常微小的。

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岸田首相表示：“作為國際社會負責任的領導人，我們不會允許放射性物質的釋放，對日本和世界人民的健康和環境造成不利影響。”隨後他表示，“聽完報告內容後，我們會真誠地回應。”

另一方面，格羅西強調該報告“科學、中立”。他補充說：“它包含了日本做出進入下一階段決定所需的所有要素。”

而2023年7月4日，駐日本大使吳江浩就日本福島核處理水問題召開專題記者會，吳江浩指出:福島核污染水排海事關各國民眾健康、全球海洋環境和國際公共利益，引起國際社會廣泛關切。迄今中方已就福島核污染水處置問題向日方反覆表明嚴正立場。日方應正視國內外正當合理關切，履行國際法義務，本着對科學、對歷史、對全球海洋環境、對全人類健康和對子孫後代負責的態度，撤銷排海錯誤決定，切實以科學、安全、透明的方式處置核污染水，並接受嚴格國際監督。