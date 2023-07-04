國際原子能署總幹事抵日 東電核處理水入海將定奪

日本/國際原子能署/福島處理水排海

驗證東京電力公司福島第一核電站處理水排海計畫安全性的國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西4日抵達日本，在東京與外相林芳正舉行了會談。格羅西在會談後的聯合記者會上透露，當天下午將向首相岸田文雄提出寫進對排放計畫評估結果的全面報告。在國內外一片反對聲中，日本政府委託IAEA驗證安全性，以便為計畫的透明度提供擔保。

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據共同社今天報道，聯合國屬下IAEA總幹事抵日，將提出福島處理水排海報告。

日本政府計畫在夏季前後啟動排海，今後將就具體的排放時間展開討論。排海計畫遭到福島縣等地漁民強烈反對，以及周邊一些國家持續質疑，在得到IAEA的背書後，政府和東電的安全措施和形象受損對策能否獲得理解將成為焦點。

日本首相岸田在4日的自民黨高層會議上表示，將舉政府之力確保安全性和做好形象受損對策，並向當地及國際社會進行細緻說明。

韓國政府宣布，格羅西將於7～9日訪韓。預計將向韓方介紹全面報告的內容。

IAEA此前已就各項課題公布了中期報告，認為東電對排放設備採取了切實的預防措施，並制定了詳細的輻射影響評估方案。此外認可了原子能規制委員會對排海計畫審查的妥當性。

日本政府是在2021年4月決定了排海方針。將用海水對處理水進行稀釋，使放射性物質氚的活度低於國家標準的四十分之一，通過海底隧道排放至距離核電站約1公里的近海。

根據共同社今天一項快訊稱：福島處理水排海報告稱排海計畫與IAEA安全標準一致。

該報道指，關於東京電力公司福島第一核電站處理水排放入海計畫，國際原子能機構（IAEA）的全面報告評估稱“得出了與IAEA安全標準一致的結論”。

共同社另一條快訊指，IAEA稱處理水排海的輻射影響極小。

據國際原子能機構（IAEA）的報告指出，福島第一核電站處理水排放入海對人類與環境的輻射影響極小。

據共同社最新快訊指出，聯合國屬下IAEA稱處理水排海期間將繼續評估安全性。

國際原子能機構（IAEA）報告指出，IAEA將進駐福島第一核電站廠區內，在處理水排海期間也繼續評估安全性。