格羅西預報訪韓 聚焦東電核處理水排海議題？

韓國/日本/核處理水

國際原子能機構（IAEA）總幹事拉斐爾·格羅西將於7日至9日對韓國進行為期三天的訪問。格羅西的訪韓日程就在國際原子能機構有關福島核污染水排海問題的最終評估報告即將出爐之際公布，備受關注。

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據韓國國務調整室第一次長（副部長）樸購然4日在中央政府首爾辦公樓舉行日本福島核污染水排海的相關新聞發布會時報告說，格羅西將於當天至本月7日訪日發表國際原子能機構日本核污染水監測特別工作組（TF）的綜合報告，並將在結束訪日後開始訪韓。

據樸購然說，格羅西將在訪韓期間會見韓國原子能安全委員會委員長劉國熙，向韓方介紹上述報告的有關內容，還將會見韓國外交部長官樸振等有關人士。樸購然說，原子能安全委員會與國際原子能機構同為監管機構，有必要共享日方排放設施的技術事項等信息並開展合作，預計雙方屆時將討論有關內容。他還表示，格羅西有可能同樸振討論國際原子能機構如何與韓國加強外交合作。

樸購然表示，截至目前，韓國政府通過考察團活動、參與國際原子能機構監測特別工作組等對日方的排放計畫進行了科學技術層面的討論，現在基本進入收尾階段。他還表示，將在討論結束後把結論反映到此前制定的應對手冊中最終完稿，並在短期內向國民公開這份報告。

樸購然說，韓國政府的綜合評估報告中將包含韓國原子能安全技術院（KINS）等單位的專家從2021年起對排放的檢查內容、IAEA的評估報告、韓國福島考察團對原始數據的分析內容、日方排放設施試運行檢查內容等。韓方已在一定程度上結束分析，因此不會隨IAEA的報告而改變自身報告的方向。他還說，具體對外公布日期尚難確定。

對於核污染水排海可能會導致福島水產品進口禁止措施的放寬等擔憂，樸購然強調說，在所有國民都放心之前，將持續維持進口禁令。

另就設在韓國海域的海水核輻射監測器頻繁發生故障的部分媒體報道，樸購然說，這屬於運營過程中的試錯，有關部門正加強定期檢查，不斷降低設備的故障率。

據韓聯社今天報道稱，韓國朝野兩大黨4日就國際原子能機構（IAEA）發布綜合評估報告稱日本福島核電站污水排海計畫符合國際安全標準一事發表各自立場。

執政黨國民力量首席發言人姜旻局發表評論稱，該報告是由11個國家原子能領域頂尖專家組成的工作組用兩年時間進行調查而得出的結論。作為國際社會的樞紐國家，韓國應虛心接受該結果，並基於冷靜的分析應對日後的核污水排放問題。

姜旻局還指出，國際組織的正式調查結果出爐，最大在野黨共同民主黨應停止散布有關福島核污水排海的謠言，應為國民安全共同探討後續措施。國民力量將與政府一道致力於完善後續措施，以便消除民眾對核污水排海的擔憂，確保海洋安全。

韓聯社稱，最大在野黨共同民主黨則就國際原子能機構的綜合評估報告表態稱，這是未驗證福島核廢水安全性的“空殼報告”。該黨“福島核電站污水排海阻止對策委員會”當天發布立場文件稱，其間持續遭到詬病的多核素處理系統（ALPS）性能驗證工作未曾進行，報告僅涉及對監測·確認設備、稀釋設備的研討和評估，基本沒有提到凈化核廢水的多核素處理系統。報告中也沒有關於對核廢水進行採樣分析的內容。

反對黨內機構對策委還強調，國際原子能機構未就違反一般安全指南（GSG）、核污水排海是否合理、是否是最佳方案等進行研究，將有關責任推給了日本政府。國際原子能機構也未就可能發生的意外進行研究，報告的一切內容均以“按計畫完美進行”為前提條件。