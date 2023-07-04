美海軍里根號航母打擊群結束越南訪問，返回南海部署

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據美國海軍研究協會新聞報導，美國海軍“里根”號航母打擊群於6月30日結束了為期5天的對越南峴港市的訪問活動，現已返回南中國海“繼續在印太地區進行定期部署”。

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美國海軍“里根”號航空母艦(CVN-76)與“安提坦”號導彈巡洋艦 (CG-54) 和“羅伯特·斯莫爾斯”號導彈巡洋艦 (CG-62) 於6月25日停靠峴港市仙沙港，開始對越南進行為期五天的訪問。這是越南第三次迎來美國航母，前兩次分別在2018年和2020年。據悉，“里根”號對峴港的訪問是越美全面夥伴關係建立10周年慶祝活動的一部分。

美國海軍通過聲明表示，“里根”號航母打擊群於上周五結束了對越南的訪問，其將繼續在印太地區進行定期部署。“里根”號所在的美國海軍第五航母打擊群指揮官漢尼芬（Patrick Hannifin）稱，“艦艇訪問是合作夥伴之間關鍵合作的一個常規部分”。

漢尼芬介紹說，“在峴港，水手們參與了文化交流和社區項目，通過這些共同經歷，加強了我們人民之間的聯繫。美國和越南的防務合作對於維護基於規則的海上秩序至關重要。通過共同努力，我們保護主權，提高領域意識，改善人道主義工作，並維護自由、開放和安全的印太地區的共同價值觀和利益。”

美國駐越大使納珀（Marc Knapper）表示：“我想不出比本周讓這個航母打擊群在這裡代表我們促進一個強大、獨立、繁榮和有活力的越南的共同價值觀更好的方式了，我要向漢尼芬少將以及里根號航母的指揮官和船員表示感謝，感謝你們對印太地區的和平、穩定和合作的所有承諾。”

上周末，美國海軍公布了“里根”號在南中國海進行軍機起降訓練的照片。“安提坦”號和“羅伯特·斯莫爾斯”號還進行了海上補給作業。此外，美國夥伴國家的多艘艦艇近日也在南中國海操作。

報導指，日本海上自衛隊“出雲號”護衛艦（JS Izumo）和“五月雨”號護衛艦（JS Samidare）先是作為其印太部署的一部分訪問了越南港口。這兩艘艦艇最近還與澳大利亞皇家海軍“安紮克”號護衛艦(FFH150)及澳洲皇家空軍的P-8A“海神”海上巡邏機在南中國海進行了演習。