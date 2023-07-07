美國據報擬在印度建立海軍後勤中心 美海軍與印度船廠簽署船舶修理協議

印度/美國/印太

據《日經亞洲》周五報導，美國試圖將印度轉變為南亞地區海軍艦艇的補給和維護中心，因為美國在該地區的相關能力已經捉襟見肘。

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美國總統拜登於6月底在白宮接待了前來進行國事訪問的印度總理莫迪，雙方同意建立全面的防務和經濟夥伴關係。峰會後發布的美印聯合聲明提及，“美印主要防務夥伴關係已成為全球和平與安全的支柱”。報導指，美國將向印度提供支持，以發展用於補給、修理和維護船隻和飛機的基礎設施。

五角大樓發言人帕特里克·賴德（Patrick S. Ryder）在6月底對記者說：“我們在不久的將來會有更多的內容，但這裡的目的是使印度成為美國和印太地區其他夥伴的物流中心”。作為該努力的一部分，美國海軍將與印度船廠簽署修船協議。

據白宮稱，美國海軍已經與印度東南部城市欽奈附近的拉森和圖布羅（Larsen & Toubro）造船廠簽訂了一份船舶修理總協議。美國海軍即將與另外兩家位於孟買和果阿的造船廠敲定單獨的協議。

報導指，美國軍方希望建立快速處理印太地區的補給活動和維修的準備工作。如果美國海軍能夠進入該地區更多的樞紐站，那麼船隻和飛機將減少為後勤工作而暫停行動的時間。節省的時間可以分配給與其他國家的聯合演習等。

美國國防大學近東南亞戰略研究中心助理教授佩恩（Jeffrey Payne）分析稱，“美國在中東和西太平洋的雙邊樞紐協議中維持的基地之間有很大空隙，所以，印度滿足了這一點”。目前，日本和新加坡是美國在亞洲的重要海軍樞紐。

美國印太司令部前司令哈里·哈里斯（Harry Harris）對這一舉措表示歡迎。他通過電子郵件介紹稱，“目前，我們在印度洋的迪戈加西亞島和西澳大利亞運營，在次大陸確保一個維護、修理和物流中心意義重大，因為這將使我們在廣闊的印度洋地區獲得亟需的靈活性”。由於印太地區有大片海域，許多人認為，在緊急情況下在該地區進行供應活動將比在歐洲及通過陸路進行類似活動更加困難。

駐紮在新加坡的美國第七艦隊西太平洋後勤群指揮部指揮官、梅爾森（Mark Melson）少將在6月初的一次採訪中向《日經亞洲》表示，“我們今天準備好了嗎？是的，我們準備好了”。他補充說，“但我永遠不會說自己準備得足夠好。”梅爾森說：“我們當然在努力改善進入一些地方的機會，在那裡我們可以進行遠征補給，遠征加油（和）如果需要的話，遠征再武裝。”

拜登政府計畫深化與印度在印度洋以外的海洋空間的夥伴關係。美國國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）在6月底出席了一個智庫活動時，談到了加強與印度在南中國海的合作。

印度外長蘇傑生6月底在新德里會見了菲律賓外長馬納羅。兩國外長發表了一份聯合聲明，支持2016年海牙常設仲裁法院作出的南海仲裁裁決。華盛頓智庫、戰略與國際研究中心高級研究員格波林（Gregory Poling）稱，這標誌着印度首次表示支持基於《聯合國海洋法公約》的海牙裁決。這使印方在這個問題上與日本和主要西方國家保持一致。

印度作為所謂“全球南方”新興國家和發展中國家的代表，在國際社會中的作用和聲音越來越大。在安全方面，印度似乎已經將重點轉移到與西方的關係上。莫迪6月底對華盛頓的訪問就是證明。但印度外交的基本主題仍然是戰略自主，即根據自身利益與其他國家合作。