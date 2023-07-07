美菲防長通話後，菲軍方對南海爭議海域中國船隻數量增加發出警告

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7月6日，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與菲律賓新任國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）通話，雙方談及美菲防務合作，並就中國最近對在南中國海運營的菲律賓船隻“採取了脅迫性和危險性的行動”表示關切。據路透社報導，菲律賓軍方周五報告說，在南海的爭議海域，中國漁船的數量“驚人”地增加，其表示這威脅到石油和天然氣豐富的禮樂灘（Reed Bank）的安全。

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就美菲防長的通話內容，美國國防部發言人萊德（Patrick Ryder）周四通過聲明介紹稱，“奧斯汀部長和特奧多羅部長慶祝了美國和菲律賓在過去一年中在深化防務關係方面取得的顯著進展，包括擴大《美菲加強防務合作協議》下的合作，在南中國海進行聯合巡航，以及締結《雙邊防務指引》。”

萊德稱，美菲防長“承諾在未來幾個月在這些重要成就的基礎上再接再厲，包括迅速締結一份《安全部門援助路線圖》，該路線圖將在未來五年內推進共同的國防現代化目標，以及締結一份《信息安全總協定》，以便今後能夠轉讓先進和可互用的美國技術。”

萊德稱，“奧斯汀部長關切地注意到，中華人民共和國（PRC）最近對在南中國海，包括在仁愛礁（Second Thomas Shoal）附近安全和合法作業的菲律賓船隻採取了脅迫性和危險性的行動。他強調了美國與菲律賓鋼鐵般的聯盟承諾，並重申《美菲共同防禦條約》適用於菲律賓在太平洋地區，包括南中國海任何地方的公共船隻、飛機和武裝部隊——包括菲律賓海岸警衛隊。”

萊德補充說，美菲防長重申“致力於維護基於規則的秩序，支持菲律賓當地社區和其他尋求在南中國海開展合法海洋活動的聲索國的生計，這與2016年常設仲裁法院的裁決是一致的”。奧斯汀強調“美國和菲律賓有機會與其他志同道合的夥伴，包括日本和澳大利亞，進行更密切的協調，以確保本地區對自由開放的印度-太平洋的共同願景繼續蓬勃發展。”

據萊德介紹，美菲防長還同意親自會面，“就國防和安全優先事項進行深入討論。他們的討論重申了美國和菲律賓的持久承諾，即作為盟友肩並肩地站在一起，為印太地區及其他地區帶來更大的安全、繁榮和穩定。”

據路透社報導，菲律賓軍方周五報告說，在南中國海的爭議海域，中國漁船的數量“驚人”地增加，其表示這威脅到石油和天然氣豐富的禮樂灘（Reed Bank）的安全。據菲律賓西部軍區稱，從2月份只有十幾艘，到上個月，在禮樂灘以南的鱟藤礁（Iroquois Reef）“蜂擁而至”的中國漁船數量已經上升到47艘。

菲律賓西部軍區發言人科洛馬（Ariel Coloma）在一份聲明中稱，“中國必須停止蜂擁而至的船隻，以尊重我們的主權權利”。菲律賓軍方稱，其軍機還記錄到有三艘中國海警船隻和兩艘中國海軍的艦艇在仙賓礁（Sabina Shoal）“定期徘徊”，仙賓礁與鱟藤礁一樣，位於菲律賓專屬經濟區內。菲律賓西部軍區稱，“這些事態發展引起了人們對中國在這些有爭議海域內的意圖和行動的警覺。”

北京方面，中國外交部發言人汪文斌在周五主持例行記者會時就美菲防長對中方在南海爭議海域行為的關切表示，“我願意在此重申，中國海警在中方管轄海域開展正當合法的執法活動，無可非議。美國對菲律賓的防衛承諾不得損害中方在南海的領土主權和海洋權益。”

汪文斌續稱，“美方有關言論歪曲抹黑中方正當合法海上執法活動，挑撥離間地區間國家關係，中方堅決反對。美國的圖謀絕對不會得逞。”