德國將首次派兵參加澳洲12國聯合軍演

聯合軍演

亞洲 – 德國將派約200名官兵參加今年在澳洲舉行的“護身軍刀”（Talisman Sabre）軍事演習。7月22日至8月4日，兩年一度的護身軍刀軍事演習將在澳洲舉行，這是澳美主導的多國聯合軍事演習，大約1.7萬名美軍和1萬名澳洲國防軍將參加。

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除德國外，其他確認參加演習的國家還有斐濟、印尼、日本、韓國、新西蘭、巴布亞新幾內亞、湯加、法國、英國、加拿大等12個國家。今年的演習預計是有史以來規模最大的一次。

據路透社報導，德國將派170名傘兵和40名海軍陸戰隊員來澳洲參加演習，這將是德國作戰部隊首次登陸澳洲。他們將和其它國家的軍隊一起進行叢林戰和登陸作戰訓練。

德國陸軍總司令麥斯（Alfons Mais）表示，由於經濟上的相互依存關係，印太地區對德國以及歐盟來說都是一個極為重要的地區。“我們旨在證明我們是可靠和有能力的夥伴，為穩定該地區基於規則的秩序做出貢獻。”

歐洲40%的貿易往來都要經過南海，中國被稱為德國最重要的貿易夥伴。2021年，德國軍艦曾駛入南海，這在近20年來還是首次。

中共通常會派出間諜船來監視護身軍刀軍演。

當被問及德國部隊首次在澳洲登陸是為了向北京傳遞什麼信息時，麥斯說，柏林並不打算與任何人對立。“一般來說，了解他人對世界的看法是有意義的。”